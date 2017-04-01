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عاجل.. مجزرة جديدة بأيت ملول..سيدة تطعن أطفالها بسكين وإبنتها تفارق الحياة فورا في مشهد مؤثر

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 12:01 عاجل.. مجزرة جديدة بأيت ملول..سيدة تطعن أطفالها بسكين وإبنتها تفارق الحياة فورا في مشهد مؤثر | ثقافة و فنون
عاجل.. مجزرة جديدة بأيت ملول..سيدة تطعن أطفالها بسكين وإبنتها تفارق الحياة فورا في مشهد مؤثر
إهتزت مدينة أيت ملول في هذه اللحظات على وقع جريمة مروعة، بعد طعن سيدة لإثنين من أبنائها بواسطة سكين أنهت فيه مباشرة حياة إبنتها الكبرى فورا فيما أحد أبنائها تم نقله على عجل نحو المستشفى الجهوي
شوف تيفي 
 
إهتزت مدينة أيت ملول في هذه اللحظات على وقع جريمة مروعة، بعد طعن سيدة لإثنين من أبنائها بواسطة سكين أنهت فيه مباشرة حياة إبنتها الكبرى فورا فيما أحد أبنائها تم  نقله على عجل نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة خطيرة.
 
وحسب مصادر من عين المكان، فالسيدة البالغة 32 سنة متزوجة وأم لثلاثة أطفال إرتكبت جريمة مروعة في حق أطفالها،حيث مباشرة بعد مغادرة زوجها المنزل، قامت بطعن إبنتها البكر البالغة 12 سنة بسكين على مستوى العنق أنهت حياتها فورا، لتتحول نحو إبنها الدي يبلغ 8 سنوات من عمره، حيث عمدت إلى طعنه على مستوى البطن وتم  نقله على وجه السرعة نحو المستشفى، فيما فلذة كبدها الذي يبلغ حوالي 5 سنوات تقريبا تمكن من  الفرار نحو منزل عمه في نفس العمارة التي تقطن بها العائلة.
 
وأضافت ذات المصادر، أن السيدة طعنت نفسها بسكين على مستوى البطن مباشرة بعد قتل إبنتها وطعن إبنها الذي  يرقد في حالة خطيرة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
 
وكشفت ذات المصادر التي تقطن في جوار بيت العائلة، بكون الأم التي إرتكبت مجزرة في حق أطفالها تعاني من إضطرابات نفسية حسبما تتناقله بعض نسوة الحي بمدينة أيت ملول.
 
 

 

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