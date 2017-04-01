 بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة .. كسيدة غريبة و خطيرة بالمعاريف بالدارالبيضاء (اليكم التفاصيل) | حوادث و حقوق

بالصورة .. ''كسيدة'' غريبة و خطيرة بالمعاريف بالدارالبيضاء (اليكم التفاصيل)

عاجل.. مجزرة جديدة بأيت ملول..سيدة تطعن أطفالها بسكين وإبنتها تفارق الحياة فورا في مشهد مؤثر | ثقافة و فنون

عاجل.. مجزرة جديدة بأيت ملول..سيدة تطعن أطفالها بسكين وإبنتها تفارق الحياة فورا في مشهد مؤثر

بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎ | مجتمع

بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎

تنسيقية الممرضين: العثماني ماقالش الحقيقة | بوليتيك

تنسيقية الممرضين: العثماني ''ماقالش الحقيقة ''

السيبة : مقرقبين يهجمون على مؤسسة تعليمية بصفرو..إصابة خطيرة لتلميذة و إغماءات في صفوف التلاميذ والإدارة تخلي الإعدادية (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

السيبة : ''مقرقبين'' يهجمون على مؤسسة تعليمية بصفرو..إصابة خطيرة لتلميذة و إغماءات في صفوف التلاميذ

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون | مجتمع

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع

بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة | بوليتيك

بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة

بالرغم من لالة العروسة عبدالصمد مفتاح الخير مرضي مو في رمضان | ثقافة و فنون

بالرغم من ''لالة العروسة '' عبدالصمد مفتاح الخير ''مرضي مو'' في رمضان

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 11:49 بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎ | مجتمع
بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎
بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون | مجتمع

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد

غريب..إيطاليا زفات على عدد كبير من المغاربة وها علاش | مجتمع

غريب..إيطاليا ''زفات'' على عدد كبير من المغاربة وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عرس جماعي لمهاجرين من افريقيا بمدينة الدار البيضاء/أجواء رائعة والعرسان فرحانين بالطقوس المغربية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

عرس جماعي لمهاجرين من افريقيا بمدينة الدار البيضاء/أجواء رائعة والعرسان فرحانين بالطقوس المغربية

نسولو الناس:شنو رأيكم في المساواة في الإرث؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم في المساواة في الإرث؟

بعد وثائقي دعارة القاصرات بمراكش..ساكنة المدينة الحمراء ترد بقوة..حنا ماكنديروش الدعارة | خارج البلاطو

بعد وثائقي دعارة القاصرات بمراكش..ساكنة المدينة الحمراء ترد بقوة..حنا ماكنديروش الدعارة

لموت ديال الضحك مع اعتراف شابة مغربية..العلاقات العاطفية فالفايسبوك زوينة وأنا كنعرف 10 ديال الدراري و كلهم كنبغيهم | بــووز

لموت ديال الضحك مع اعتراف شابة مغربية..العلاقات العاطفية فالفايسبوك زوينة وأنا كنعرف 10 ديال الدراري و كلهم كنبغيهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة .. كسيدة غريبة و خطيرة بالمعاريف بالدارالبيضاء (اليكم التفاصيل) | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

بالصورة .. ''كسيدة'' غريبة و خطيرة بالمعاريف بالدارالبيضاء (اليكم التفاصيل)

عاجل.. مجزرة جديدة بأيت ملول..سيدة تطعن أطفالها بسكين وإبنتها تفارق الحياة فورا في مشهد مؤثر | ثقافة و فنون

عاجل.. مجزرة جديدة بأيت ملول..سيدة تطعن أطفالها بسكين وإبنتها تفارق الحياة فورا في مشهد مؤثر

بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎ | مجتمع

بالفيديو..مواطن يقصف واقع التعليم فالمغرب‎

تنسيقية الممرضين: العثماني ماقالش الحقيقة | بوليتيك

تنسيقية الممرضين: العثماني ''ماقالش الحقيقة ''

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.