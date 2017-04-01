تنسيقية الممرضين: العثماني ''ماقالش الحقيقة '' ﻿

فندت حركة الممرضين المطالبين من أجل المعادلة الإدارية والعلمية، مت قاله رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، حين حلوله ضيفا على برنامج '' لقاء خاص'' الذي بثثته قناة ميدي آن تيفي، مساء أمس السبت 29

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فندت حركة الممرضين المطالبين من أجل المعادلة الإدارية والعلمية، مت قاله رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، حين حلوله ضيفا على برنامج '' لقاء خاص'' الذي بثثته قناة ميدي آن تيفي، مساء أمس السبت 29 أبريل 2017.

وقالت الحركة إن العثماني بدأ ولايته الحكومية الجديدة بـ '' الكذب''، لما سئل عن قضية الممرضين، وأجاب أنه '' ما فخبارو والو''.



وأضافت أنها التقت بالعثماني وأن هناك صورة ‘‘ للتاريخ توثق للقاء''، وأكد الممرضين أن العثماني توصل بملف كامل حول قضيتهم في اللقاء الخاص الذي جمعهم به، ولم '' نكن نعلم أن رئيس الحكومة من فصيلة الأسماك الحمراء التي ذاكرتها 5 ثواني فقط.''



يشار إلى أن العثماني بدى فاشلا وتائها في أول خروج إعلامي له، ليلة أمس السبت، حيث لم تكن له القدرة على الإقناع، وتهرب على أكثر من سؤال طرح عليه خلال البرنامج.





