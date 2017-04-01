السيبة : ''مقرقبين'' يهجمون على مؤسسة تعليمية بصفرو..إصابة خطيرة لتلميذة و إغماءات في صفوف التلاميذ والإدارة تخلي الإعدادية (تفاصيل صادمة) ﻿

قام ثلاث شبان بحر الأسبوع الجاري بشن هجوم على إعدادية ''الشعبة'' بمدينة صفرو خلف إصابة تلميذة بجرح غائر وخطير على مستوى الرأس , كما خلف أيضا حالة من الرعب و الذعر و الاغماءات في صفوف تلاميذ الاعدادية

شوف تيفي:



قام ثلاث شبان بحر الأسبوع الجاري بشن هجوم على إعدادية "الشعبة" بمدينة صفرو خلف إصابة تلميذة بجرح غائر وخطير على مستوى الرأس , كما خلف أيضا حالة من الرعب و الذعر و الاغماءات في صفوف تلاميذ الاعدادية المذكورة.



و ذكرت مصادر "شوف تيفي " أن إعدادية " الشعبة " تعرضت لهجوم بالحجارة من طرف ثلاث شبان كانوا في حالة غير طبيعية تسبب في فوضى و عدد من الاصابات في صفوف عدد من التلاميذ و التلميذات ناهيك عن الخوف و الهلع الذي انتاب كل العاملين بالمؤسسة المذكورة , مما دفع الادارة الى اخلاء الاعدادية في وقت مبكر تفاديا لحدوث إصابات اخرى واستدعاء الشرطة التي تدخلت في الحين.



و ذكرت نفس المصادر أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض على أحد الشبان المهاجمين , وقد خلف هدا الفعل الاجرامي استنكارا كبيرا من لدن آباء واولياء تلاميذ الاعدادية المذكورة الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة حماية محيط المؤسسة من كل ما يهدد آمن التلاميذ لضمان السير العادي للدراسة .



وقد توجه عدد من أولياء التلاميذ و التلميذات كذلك صوب نيابة التعليم بالمدينة من أجل المطالبة بتوفير حراس الامن الخاص و تسييج النوافذ و توفير شروط السلامة بالمؤسسات التي يدرس بها أبناءهم.









