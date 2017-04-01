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حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 11:08 حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون | مجتمع
حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون
توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات مثيرة حول ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، حيث كشفت معتقلة خرجت مؤخرا من سجن عكاشة المحلي، على بعض المعلومات حول ''وفاء'' والطريقة التي تقضي بها يومها بالسجن.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات مثيرة حول ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، حيث كشفت معتقلة خرجت مؤخرا من سجن عكاشة المحلي، على بعض المعلومات حول ''وفاء'' والطريقة التي تقضي بها يومها بالسجن.

وأوضحت هذه السجينة التي غادرت سجن عكاشة الأسبوع الماضي، أنها كانت رفقة ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول مرداس بنفس الجناح ، مؤكدة أنها بصحة جيدة ولازالت ترتدي اللباس الأبيض حزنا على زوجها.

وأضافت السجينة أن زوجة مرداس مرتاحة في سجنها نظرا لتوفرها على أموال كثيرة قائلة ''كولشي ديالها وعندها الفلوس''، مشيرة في الوقت ذاته أن ''وفاء'' تمنح 10 سجائر أسبوعيا لسجينات أخريات حتى لا تقوم بمهمتها في التنظيف.

وأشارت هذه السجينة أن ''وفاء'' تتوصل بشكل مستمر بكمية مهمة من ''الأكل'' الذي قد يكفي 10 سجينات بسجن عكاشة, مؤكدة أن عدد من السجينات يسرعن لخدمتها طمعا في بعض النقود .

تجدر الإشارة إلى أن وفاء متهمة رفقة عشيقها القاتل الرئيسي هشام مشتري، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة واستخدام سلاح ناري بدون ترخيص.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وفاء مرداس الجناح السجينات المال البرلماني مرداس

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