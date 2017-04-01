عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع ﻿

تعرف مختلف محطات القطار ومحطة أولاد زيان للحافلات بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، وذلك لتأمين تنقل جماهير فريق الوداد البيضاوي إلى مدينة طنجة.

"شوف تيفي"



تعرف مختلف محطات القطار ومحطة أولاد زيان للحافلات بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، وذلك لتأمين تنقل جماهير فريق الوداد البيضاوي إلى مدينة طنجة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العديد من رجال الشرطة، قاموا بمرافقة هذه الجماهير وبالتحديد تلك التي اختارت التنقل عبر القطار إلى مدينة طنجة، مشيرا إلى أن العناصر الأمنية سترافق جماهير الفريق الأحمر إلى ملعب ابن بطوطة.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الوداد البيضاوي واتحاد طنجة والتي ستجري فعالياتها على الساعة الرابعة عصرا بملعب ابن بطوطة بعاصمة البوغاز، تدخل ضمن مباريات الدورة ٢٦ من البطولة الاحترافية.



