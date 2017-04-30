بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة ﻿

استغل شاب مغربي فرصة لقائه برئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بمكة بالسعودية، للالتقاط صورة تذكارية معه.

"شوف تيفي"

استغل شاب مغربي فرصة لقائه برئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بمكة بالسعودية، للالتقاط صورة تذكارية معه.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة بنكيران، التي ظهر خلالها سعيدا جدا وهو يرتدي لباس الإحرام خلال أدائه مناسك العمرة.

وتفاعل المئات من النشطاء مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، وخاصة أولئك المنتمين لحزب العدالة والتنمية الدين تمنوا عمرة مقبولة للرجل الأول في حزب المصباح.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف على أداء بنكيران للعمرة مباشرة بعد مغادرته للحكومة وإنهاء البلوكاج الحكومي شهر مارس الماضي بتشكيل حكومة العثماني.



