 بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

السيبة : مقرقبين يهجمون على مؤسسة تعليمية بصفرو..إصابة خطيرة لتلميذة و إغماءات في صفوف التلاميذ والإدارة تخلي الإعدادية (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

السيبة : ''مقرقبين'' يهجمون على مؤسسة تعليمية بصفرو..إصابة خطيرة لتلميذة و إغماءات في صفوف التلاميذ

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون | مجتمع

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع

بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة | بوليتيك

بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة

بالرغم من لالة العروسة عبدالصمد مفتاح الخير مرضي مو في رمضان | ثقافة و فنون

بالرغم من ''لالة العروسة '' عبدالصمد مفتاح الخير ''مرضي مو'' في رمضان

عاجل وبالصور.. بعد مي عائشة: شخصان يهددان بالانتحار برمي نفسيهما من برج شبكة اتصالات ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. بعد مي عائشة: شخصان يهددان بالانتحار برمي نفسيهما من برج شبكة اتصالات ضواحي

مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية | دولي

مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران واللي فجهدنا درناه | بوليتيك

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 10:50 بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة | بوليتيك
بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة
استغل شاب مغربي فرصة لقائه برئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بمكة بالسعودية، للالتقاط صورة تذكارية معه.

"شوف تيفي"

استغل شاب مغربي فرصة لقائه برئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بمكة بالسعودية، للالتقاط صورة تذكارية معه.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة بنكيران، التي ظهر خلالها سعيدا جدا وهو يرتدي لباس الإحرام خلال أدائه مناسك العمرة.

وتفاعل المئات من النشطاء مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، وخاصة أولئك المنتمين لحزب العدالة والتنمية الدين تمنوا عمرة مقبولة للرجل الأول في حزب المصباح.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف على أداء بنكيران للعمرة مباشرة بعد مغادرته للحكومة وإنهاء البلوكاج الحكومي شهر مارس الماضي بتشكيل حكومة العثماني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأمين العام رئيس الحكومة مكة بنكيران حكومة العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران واللي فجهدنا درناه | بوليتيك

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف محضر 20 يوليوز 2011 | بوليتيك

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف ''محضر 20 يوليوز 2011''

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة | بوليتيك

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ شوف تيفي بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية | بوليتيك

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ ''شوف تيفي'' بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عرس جماعي لمهاجرين من افريقيا بمدينة الدار البيضاء/أجواء رائعة والعرسان فرحانين بالطقوس المغربية | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

عرس جماعي لمهاجرين من افريقيا بمدينة الدار البيضاء/أجواء رائعة والعرسان فرحانين بالطقوس المغربية

نسولو الناس:شنو رأيكم في المساواة في الإرث؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم في المساواة في الإرث؟

بعد وثائقي دعارة القاصرات بمراكش..ساكنة المدينة الحمراء ترد بقوة..حنا ماكنديروش الدعارة | خارج البلاطو

بعد وثائقي دعارة القاصرات بمراكش..ساكنة المدينة الحمراء ترد بقوة..حنا ماكنديروش الدعارة

لموت ديال الضحك مع اعتراف شابة مغربية..العلاقات العاطفية فالفايسبوك زوينة وأنا كنعرف 10 ديال الدراري و كلهم كنبغيهم | بــووز

لموت ديال الضحك مع اعتراف شابة مغربية..العلاقات العاطفية فالفايسبوك زوينة وأنا كنعرف 10 ديال الدراري و كلهم كنبغيهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

السيبة : مقرقبين يهجمون على مؤسسة تعليمية بصفرو..إصابة خطيرة لتلميذة و إغماءات في صفوف التلاميذ والإدارة تخلي الإعدادية (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

السيبة : ''مقرقبين'' يهجمون على مؤسسة تعليمية بصفرو..إصابة خطيرة لتلميذة و إغماءات في صفوف التلاميذ

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة فالسيلون | مجتمع

حصري.. معتقلة بسجن عكاشة تكشف حقائق مثيرة حول زوجة البرلماني المقتول مرداس..وها كيفاش عايشة

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل..استنفار أمني بمحطات القطار وأولاد زيان بالبيضاء.. وها شنو واقع

بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة | بوليتيك

بالصورة..بعد مغادرته رئاسة الحكومة:بنكيران كيتصور مع المغاربة في مكة خلال أدائه العمرة

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.