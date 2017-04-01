بالرغم من ''لالة العروسة '' عبدالصمد مفتاح الخير ''مرضي مو'' في رمضان ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
يستعد النجمان المغربيان '' عبدالصمد مفتاح الخير'' و '' فضيلة بنموسى'' إلى اتمام تصوير حلقات سلسلة فكاهية من 7 دقائق بعنوان ''مرضي مو'' و التي ستبث خلال شهر رمضان الكريم .
و حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات بأن طاقم السلسلة التي تصور بأحد الدور بالمدينة القديمة للدار البيضاء على مقربة من ''السقالة'' , يسابق الزمن من أجل تصوير أكبر عدد من الحلقات , بالرغم من بعض التأخر الناجم بالدرجة الأولى عن التزام ''عبدالصمد مفتاح الخير'' بصور برنامج ''لالة العروسة'' و سلسلة ''مرضي مو'' و هو ما يجعل طاقم التصوير في بعض الأحيان في حرج انتظار ''مفتاح الخير'' حتى يفرغ من تصوير فقرته ببرنامج ''لالة العروسة'' .
و أضافت المصادر أن السلسلة التي يلعب بطولتها كل من النجمين المراكشيين المذكوريين تدور أطوارها و قصتها حول أسرة مكونة من أم و ابنها يعيشان قصص اجتماعية يومية في قالب هزلي فكاهي .
و من المرتقب أن تعرض سلسلة ''مرضي مو '' على القناة الأولى المغربية حيث من المرتقب أن تحظى بنسبة عالية من المشاهدات بسبب برمجتها في وقت الذروة من جهة و بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ''مفتاح الخير'' و فضيلة بنموسى'' لدى الجمهور المغربي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.