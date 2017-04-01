بالرغم من ''لالة العروسة '' عبدالصمد مفتاح الخير ''مرضي مو'' في رمضان ﻿

يستعد النجمان المغربيان '' عبدالصمد مفتاح الخير'' و '' فضيلة بنموسى'' إلى اتمام تصوير حلقات سلسلة فكاهية من 7 دقائق بعنوان ''مرضي مو'' و التي ستبث خلال شهر رمضان الكريم .



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



يستعد النجمان المغربيان '' عبدالصمد مفتاح الخير'' و '' فضيلة بنموسى'' إلى اتمام تصوير حلقات سلسلة فكاهية من 7 دقائق بعنوان ''مرضي مو'' و التي ستبث خلال شهر رمضان الكريم .

و حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات بأن طاقم السلسلة التي تصور بأحد الدور بالمدينة القديمة للدار البيضاء على مقربة من ''السقالة'' , يسابق الزمن من أجل تصوير أكبر عدد من الحلقات , بالرغم من بعض التأخر الناجم بالدرجة الأولى عن التزام ''عبدالصمد مفتاح الخير'' بصور برنامج ''لالة العروسة'' و سلسلة ''مرضي مو'' و هو ما يجعل طاقم التصوير في بعض الأحيان في حرج انتظار ''مفتاح الخير'' حتى يفرغ من تصوير فقرته ببرنامج ''لالة العروسة'' .

و أضافت المصادر أن السلسلة التي يلعب بطولتها كل من النجمين المراكشيين المذكوريين تدور أطوارها و قصتها حول أسرة مكونة من أم و ابنها يعيشان قصص اجتماعية يومية في قالب هزلي فكاهي .

و من المرتقب أن تعرض سلسلة ''مرضي مو '' على القناة الأولى المغربية حيث من المرتقب أن تحظى بنسبة عالية من المشاهدات بسبب برمجتها في وقت الذروة من جهة و بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ''مفتاح الخير'' و فضيلة بنموسى'' لدى الجمهور المغربي.





