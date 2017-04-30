 عاجل وبالصور.. بعد مي عائشة: شخصان يهددان بالانتحار برمي نفسيهما من برج شبكة اتصالات ضواحي القنيطرة ﻿
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عاجل وبالصور.. بعد مي عائشة: شخصان يهددان بالانتحار برمي نفسيهما من برج شبكة اتصالات ضواحي القنيطرة

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 10:38 عاجل وبالصور.. بعد مي عائشة: شخصان يهددان بالانتحار برمي نفسيهما من برج شبكة اتصالات ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. بعد مي عائشة: شخصان يهددان بالانتحار برمي نفسيهما من برج شبكة اتصالات ضواحي القنيطرة
تعرف منطقة سيدي الطيبي ضواحي مدينة القنيطرة في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار أمني، بسبب تهديد شخصين برمي نفسيهما من أعلى برج للاتصالات.

"شوف تيفي"

تعرف منطقة سيدي الطيبي ضواحي مدينة القنيطرة في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار أمني، بسبب تهديد شخصين برمي نفسيهما من أعلى برج للاتصالات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن الشخص الأول، قاما بالصعود إلى البرج وهددا بالانتحار احتجاجا على قيام السلطات المحلية بسيدي الطيبي بهدم منازلهم قبل أيام.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدينة، حلوا أمام البرج، من أجل إقناع الشخصين بالعدول عن فكرة الانتحار، والتفاوض معهما للوصل إلى حل ينهي مشكلتهما المتعلقة بالسكن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القنيطرة برج شبكة اتصالات السلطات المحلية

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