مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية ﻿

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيومه المئة في منصبه السبت، بحضور مؤيديه، معتبرا أن تلك الفترة كانت ''مثمرة جدا''، ومتعهدا بـ''معارك كبرى آتية''.

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احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيومه المئة في منصبه السبت، بحضور مؤيديه، معتبرا أن تلك الفترة كانت "مثمرة جدا"، ومتعهدا بـ"معارك كبرى آتية".

وقال ترامب خلال تجمع علني في بنسيلفانيا، إحدى الولايات التي ساهمت بفوزه في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إن "أيامي المئة الأولى كانت مثيرة ومثمرة جدا"، مضيفا "سننتصر في كل المعارك الكبرى الآتية"