 مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية | دولي

مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران واللي فجهدنا درناه | بوليتيك

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف محضر 20 يوليوز 2011 | بوليتيك

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف ''محضر 20 يوليوز 2011''

مؤثر وصادم.. العثور على طفل جرفته السيول بخنيفرة | حوادث و حقوق

مؤثر وصادم.. العثور على طفل جرفته السيول بخنيفرة

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة | بوليتيك

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة ...و ها شنو وقع ليها | ثقافة و فنون

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة ...و ها شنو وقع ليها

هذا هو جديد الطفل الذي اغتصب ودفن حيا بليساسفة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

هذا هو جديد الطفل الذي اغتصب ودفن حيا بليساسفة بالدارالبيضاء

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ شوف تيفي بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية | بوليتيك

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ ''شوف تيفي'' بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 09:44 مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية | دولي
مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية
احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيومه المئة في منصبه السبت، بحضور مؤيديه، معتبرا أن تلك الفترة كانت ''مثمرة جدا''، ومتعهدا بـ''معارك كبرى آتية''.

 

شوف تيفي:

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيومه المئة في منصبه السبت، بحضور مؤيديه، معتبرا أن تلك الفترة كانت "مثمرة جدا"، ومتعهدا بـ"معارك كبرى آتية".

وقال ترامب خلال تجمع علني في بنسيلفانيا، إحدى الولايات التي ساهمت بفوزه في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إن "أيامي المئة الأولى كانت مثيرة ومثمرة جدا"، مضيفا "سننتصر في كل المعارك الكبرى الآتية"

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترامب معارك كبرى يهدد.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نايضة.. فرنسا تطلق النار على كوريا الشمالية وهذه هي التفاصيل | دولي

نايضة.. فرنسا تطلق النار على كوريا الشمالية وهذه هي التفاصيل

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة.. و ها شنو وقع ليها | دولي

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة.. و ها شنو وقع ليها

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين | دولي

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين

مثير .. وحش آدمي يغتصب فتاة و يتزوج بأخرى في ساعتين | دولي

مثير .. وحش آدمي يغتصب فتاة و يتزوج بأخرى في ساعتين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عرس جماعي لمهاجرين من افريقيا بمدينة الدار البيضاء/أجواء رائعة والعرسان فرحانين بالطقوس المغربية | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

عرس جماعي لمهاجرين من افريقيا بمدينة الدار البيضاء/أجواء رائعة والعرسان فرحانين بالطقوس المغربية

نسولو الناس:شنو رأيكم في المساواة في الإرث؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم في المساواة في الإرث؟

بعد وثائقي دعارة القاصرات بمراكش..ساكنة المدينة الحمراء ترد بقوة..حنا ماكنديروش الدعارة | خارج البلاطو

بعد وثائقي دعارة القاصرات بمراكش..ساكنة المدينة الحمراء ترد بقوة..حنا ماكنديروش الدعارة

لموت ديال الضحك مع اعتراف شابة مغربية..العلاقات العاطفية فالفايسبوك زوينة وأنا كنعرف 10 ديال الدراري و كلهم كنبغيهم | بــووز

لموت ديال الضحك مع اعتراف شابة مغربية..العلاقات العاطفية فالفايسبوك زوينة وأنا كنعرف 10 ديال الدراري و كلهم كنبغيهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية | دولي
منذ 40 دقيقة

مثــــــير:ترامب يًصعد:المعارك الكبرى آتية

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران واللي فجهدنا درناه | بوليتيك

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف محضر 20 يوليوز 2011 | بوليتيك

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف ''محضر 20 يوليوز 2011''

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.