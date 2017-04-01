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هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 09:24 هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
هام للمغاربة..تساقطات مطرية بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع قطرات مطرية خلال الصباح بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطة ما بين طنجة وأكادير والريف والسايس والسهول

"شوف تيفي"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع قطرات مطرية خلال الصباح بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطة ما بين طنجة وأكادير والريف والسايس والسهول الغربية لمرتفعات الأطلس.

كما يرتقب مرور سحب نسبيا غير مستقرة بعد الزوال بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط مع بعض القطرات المطرية وعواصف متفرقة، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب والوسط وضعيفة إلى متقلبة في باقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية، والوسط والجنوب، وما بين 12 و 17 درجة بسوس والجنوب الشرقي وستكون ما بين 17 و 21 درجة بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و 21 درجة بمرتفعات الاطلس والساحل المتوسطي والسايس، وما بين 21 و 26 درجة بالسهول الاطلسية الشمالية والوسطى والشرق وسوس وما بين 26 و 33 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان بالبوغاز ما بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قطرات السواحل مديرية الأرصاد الجوية الهيجات

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