سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه '' ﻿

أعلن سعد الدين العثماني، قبل قليل أنه لن يترشح للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلفا لعبد الإله بن كيران في مؤتمر الحزب المرتقب الصيف المقبل، لإنتخاب المسؤول الأول للحزب وأمانته العامة.

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أعلن سعد الدين العثماني، قبل قليل أنه لن يترشح للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلفا لعبد الإله بن كيران في مؤتمر الحزب المرتقب الصيف المقبل، لإنتخاب المسؤول الأول للحزب وأمانته العامة.

وقال العثماني في برنامج ضيف خاص على قناة ميدي 1 تيفي قبل قليل، "بأنه لا يرغب في أن يترشح لرئاسة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر المقبل للحزب"، رغم أنه من حقه ذلك.

وبعث العثماني رسالة لمنتقديه ولمن "يهمهم الأمر" خاصة من داخل حزب العدالة والتنمية، بأن "اللي في جهدنا درناه" وأقولوها بكل وضوح، " أننا حاولنا ما أمكن واللي في جهد حزب العدالة والتنمية دارو" في إشارة إلى مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا بأن عبد الإله بن كيران عبر عن رغبته في تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة.