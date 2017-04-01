 سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران واللي فجهدنا درناه | بوليتيك

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف محضر 20 يوليوز 2011 | بوليتيك

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف ''محضر 20 يوليوز 2011''

مؤثر وصادم.. العثور على طفل جرفته السيول بخنيفرة | حوادث و حقوق

مؤثر وصادم.. العثور على طفل جرفته السيول بخنيفرة

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة | بوليتيك

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة ...و ها شنو وقع ليها | ثقافة و فنون

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة ...و ها شنو وقع ليها

هذا هو جديد الطفل الذي اغتصب ودفن حيا بليساسفة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

هذا هو جديد الطفل الذي اغتصب ودفن حيا بليساسفة بالدارالبيضاء

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ شوف تيفي بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية | بوليتيك

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ ''شوف تيفي'' بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية

نايضة.. فرنسا تطلق النار على كوريا الشمالية وهذه هي التفاصيل | دولي

نايضة.. فرنسا تطلق النار على كوريا الشمالية وهذه هي التفاصيل

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين | ثقافة و فنون

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 05:34 سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران واللي فجهدنا درناه | بوليتيك
سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''
أعلن سعد الدين العثماني، قبل قليل أنه لن يترشح للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلفا لعبد الإله بن كيران في مؤتمر الحزب المرتقب الصيف المقبل، لإنتخاب المسؤول الأول للحزب وأمانته العامة.

شوف تيفي

أعلن سعد الدين العثماني، قبل قليل أنه لن يترشح للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلفا لعبد الإله بن كيران في مؤتمر الحزب المرتقب الصيف المقبل، لإنتخاب المسؤول الأول للحزب وأمانته العامة.

وقال العثماني في برنامج ضيف خاص على قناة ميدي 1 تيفي قبل قليل، "بأنه لا يرغب في أن يترشح لرئاسة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر المقبل للحزب"، رغم أنه من حقه ذلك.

وبعث العثماني رسالة لمنتقديه ولمن "يهمهم الأمر" خاصة من داخل حزب العدالة والتنمية، بأن "اللي في جهدنا درناه" وأقولوها بكل وضوح، " أننا حاولنا ما أمكن واللي في جهد حزب العدالة والتنمية دارو" في إشارة إلى مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا بأن عبد الإله بن كيران عبر عن رغبته في تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة العثماني الأمانة العامة العددالة والتنمية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف محضر 20 يوليوز 2011 | بوليتيك

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف ''محضر 20 يوليوز 2011''

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة | بوليتيك

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ شوف تيفي بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية | بوليتيك

هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ ''شوف تيفي'' بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية

العثماني يفشل في أول اختبار إعلامي...متوقعا حدوث مشاكل بين الوزراء مستقبلا | بوليتيك

العثماني يفشل في أول اختبار إعلامي...متوقعا حدوث مشاكل بين الوزراء مستقبلا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صيادلة الدارالبيضاء يحتجون ضد تمديد ساعات العمل و توقيت رمضان | بــووز
منذ 10 دقائق

صيادلة الدارالبيضاء يحتجون ضد تمديد ساعات العمل و توقيت رمضان

المعرض الدولي للمواد التجميلية يفتح أبوابه بالدار البيضاء | خارج البلاطو

المعرض الدولي للمواد التجميلية يفتح أبوابه بالدار البيضاء

بالفيديو..ريضوان من الفن إلى الموضة | خارج البلاطو

بالفيديو..ريضوان من الفن إلى الموضة

المنتج العالمي ريضوان..درت تطبيق جديد خاص بالمعجبين وهاشنو غادي يلقاو فيه | خارج البلاطو

المنتج العالمي ريضوان..درت تطبيق جديد خاص بالمعجبين وهاشنو غادي يلقاو فيه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران واللي فجهدنا درناه | بوليتيك
منذ 40 دقيقة

سعد الدين العثماني...لا أرغب في تعويض بنكيران '' واللي فجهدنا درناه ''

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف محضر 20 يوليوز 2011 | بوليتيك

رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف ''محضر 20 يوليوز 2011''

مؤثر وصادم.. العثور على طفل جرفته السيول بخنيفرة | حوادث و حقوق

مؤثر وصادم.. العثور على طفل جرفته السيول بخنيفرة

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة | بوليتيك

سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.