رسميا...25 مشروعا جديدا بمدن المغرب والعثماني يحيي ملف ''محضر 20 يوليوز 2011'' ﻿

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن إعطاء الإنطلاقة قريبا، ل 25 مشروعا إستثماريا كبيرا بمبلغ مالي يقدر ب 60 مليار درهم وستخلق فرص شغل تقدر بحوالي 6 ألاف منصب شغل على حد قوله.
شوف تيفي
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن إعطاء الإنطلاقة قريبا، ل 25 مشروعا إستثماريا كبيرا بمبلغ مالي يقدر ب 60 مليار درهم وستخلق فرص شغل تقدر بحوالي 6 ألاف منصب شغل على حد قوله.
وقال العثماني قبل قليل، أن 25 مشروعا إستثماريا جديدا سيرى النور قريبا وستعطى إنطلاقته خلال حصيلة الحكومة في مائة يوم من تعيينها، مصرحا بأن كلفة المشاريع الإستثمارية تناهز 60 مليار درهم وستخلق حوالي 6 الاف منصب شغل.
ورد العثماني على تساؤل لأحد الممتتبعين في برنامج خاص بتثه قناة ميدي1 تيفي قبل قليل، أنه لا يمانع في إعادة التدقيق ودراسة ملف ضحايا محضر 20 يوليوز الذي تنصل منه عبد الإله بن كيران بعد رفض التوظيف المباشر.
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