مؤثر وصادم.. العثور على طفل جرفته السيول بخنيفرة ﻿

تم العثور اليوم السبت على جثة تلميذ في 16 من عمره كانت السيول القوية قد جرفته أمس الجمعة، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية من خنيفرة.

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تم العثور اليوم السبت على جثة تلميذ في 16 من عمره كانت السيول القوية قد جرفته أمس الجمعة، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية من خنيفرة.

وحسب ذات المصدر، فإن المؤسسة الداخلية التي يقيم بها الضحية كانت قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن اختفائه، ليتم البحث عنه بجميع أنحاء المدينة، قبل أن يتم العثور على جثته اليوم السبت من طرف مجموعة من المواطنين.

هذا وسيتم إجراء التشريح الطبي على جثة الراحل لمعرفة أسباب الوفاة رغم رفض أسرته لذلك حسب نفس المصدر.