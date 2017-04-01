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سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 02:17 سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة | بوليتيك
سعد الدين العثماني...تصريحات بن كيران الغاضبة سببها إعفاؤه من تشكيل الحكومة
صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، ردا على سؤال لأحد الفايسبوكيين في برنامج على قناة ميدي 1 تيفي، أن سبب تصريحات بن كيران الغاضبة هو مسار تشكيل الحكومة وسياق إعفاؤه من المهمة.

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، ردا على سؤال لأحد الفايسبوكيين في برنامج على قناة ميدي 1 تيفي، أن سبب تصريحات بن كيران الغاضبة هو مسار تشكيل الحكومة وسياق إعفاؤه من المهمة.

وجاء تصريح رئيس الحكومة في "برنامج خاص" على قناة ميدي 1 تيفي والذي فتح النقاش أمام متبعي البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، حيث أحرجت العديد من الأسئلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي رد على تصريح لبن كيران الذي وصف ما وقع خلال مشاورات تشكيل الحكومة "بالزلزال السياسي"، بأن تصريحات الأمين العام لحزب المصباح جاءت في سياق إعفائه من مشاورات تشكيل الحكومة.

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رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الغاضبة شوف تيفي

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