ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة ...و ها شنو وقع ليها ﻿

كادت النجمة المصرية حنان مطاوع أن تفارق الحياة، بعد تعرضها لحادث سير مفزع، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسي، وقد نجت الفنانة بأعجوبة بعدما تم استخراجها من تحت السيارة المقطورة

شوف تيفي

كادت النجمة المصرية حنان مطاوع أن تفارق الحياة، بعد تعرضها لحادث سير مفزع، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسي، وقد نجت الفنانة بأعجوبة بعدما تم استخراجها من تحت السيارة المقطورة المتسببة في الحادث.

وحرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على إلغاء تصوير مسلسل "طاقة نور" وذلك للاطمئنان على صحة البطلة المصرية حنان، بعدما كان من المقرر تصوير بعض مشاهد الأكشن في منطقة التجمع الخامس.

ونشرت حنان مطاوع رسالة شكر للمخرج عبر صفحتها في موقع الفايسبوك، حيث قالت "ألف حمد وشكر لك يارب اتكتبلي عمر جديد بعد حادث أمس طلعونا من تحت مقطورة بسبب أن سائق المقطورة ماشي عكسي.. وشكر خاص للمخرج الصديق رؤوف عبد العزيز، لإصراره على فركشة النهاردة هو طاقم الإنتاج برغم وصولنا جميعا مكان التصوير 1000 حمد لك يارب قدر الله وما شاء فعل"...

جدير بالذكر أن حنان مطاوع هي ابنة الراحل النجم كرم مطاوع، الذي كان يعارض فكرة ولوج ابنته إلى التمثيل أصلا ...



