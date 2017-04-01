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هذا هو جديد الطفل الذي اغتصب ودفن حيا بليساسفة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 01:23 هذا هو جديد الطفل الذي اغتصب ودفن حيا بليساسفة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
هذا هو جديد الطفل الذي اغتصب ودفن حيا بليساسفة بالدارالبيضاء
من المنتظر أن يخضع الطفل عمران لعملية جراحية دقيقة منتصف شهر يونيو القادم ، بعدما فشلت حصص التدريب والترويض الطبي في إعادة رجل الطفل اليسرى إلى مكانها الطبيعي التي تعرضت للتلف.

شوف تيفي
من المنتظر أن يخضع الطفل عمران لعملية جراحية دقيقة منتصف شهر يونيو القادم ، بعدما فشلت حصص التدريب والترويض الطبي في إعادة رجل الطفل اليسرى إلى مكانها الطبيعي التي تعرضت للتلف.
وتعرض الطفل عمران لتلف ساقه كما نشرت "شوف تيفي" قبل سنة من الآن، بعد إقدام المتهم القاصر إلى اغتصابه و رميه ودفنه وسط حفرة في خلاء مقابل إقامة "قصبة الأمين" في منطقة ليساسفة، وهي القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني حينها، ووصل صداها إلى الملك محمد السادس، الذي أمر بالتكلف بجميع مصاريفه.
جدير بالذكر أن هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الاستئنافية في الدار البيضاء، قضت في مارس من العام الماضي، بالسجن خمس سنوات نافذة، في حق المتهم "قيزز".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتداء الدارالبيضاء عمران عملية

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