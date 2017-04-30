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هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ ''شوف تيفي'' بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 01:13 هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ شوف تيفي بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية | بوليتيك
هذا ما قاله الفنان الكوبي الشهير لـ ''شوف تيفي'' بعدما اشترى منه الملك محمد السادس 18 لوحة فنية
اشترى الملك محمد السادس، حين تواجده رفقة عائلته بكوبا في جولة سياحية، أزيد من 18 لوحة فنية لدى فنان كوبي شهير يدعى مشيل ميرابال.

شوف تيفي

اشترى الملك محمد السادس، حين تواجده رفقة عائلته بكوبا في جولة سياحية، أزيد من 18 لوحة فنية لدى فنان كوبي شهير يدعى مشيل ميرابال.

ورفض الفنان الكوبي '' Michel Mirabal''، في تصريح مقتضب لقناة ''شوف تيفي''، الخوض في موضوع هذه الأعمال الفنية التي اشتراها منه الملك مؤكدا أن إبداعاته ستوزع بين المتحف المغربي بالرباط، و المقر الجديد لسفارة المغرب بالعاصمة هافانا، وأيضا بالإقامة الملكية. وكانت مصادر إعلامية كوبية قد ذكرت أن الملك محمد السادس طلب من الفنان الكوبي، رسم بعض أعماله الفنية بجدران أشهر شارع بمدينة مراكش.

كما وجه العاهل المغربي دعوة خاصة للفنان نفسه من أجل الحضور للمغرب شهر غشت المقبل بمعية أسرته وأصدقائه.

ونشر الفنان المذكور مجموعة من الصور التي جمعته بالملك محمد السادس حيث سلمه أعماله الفنية بتوقيع شخصي منه بعبارة '' هذه لصاحب الجلالة مع كل الاحترام والتقدير''.

وذكر الموقع الكوبي'' CiberCuba''، أن الملك حريص إلى إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا والتي عرفت جمودا لسنوات طويلة بسبب موقف كوبا الداعم لجبهة البوليساريو الانفصالية.

‫شوف تيفي

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اشترى الملك محمد السادس حين تواجده رفقة عائلته بكوبا في جولة سياحية أزيد من 18 لوحة فنية لدى فنان كوبي شهير يدعى مشيل ميرابال.

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