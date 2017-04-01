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نايضة.. فرنسا تطلق النار على كوريا الشمالية وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 00:45 نايضة.. فرنسا تطلق النار على كوريا الشمالية وهذه هي التفاصيل | دولي
نايضة.. فرنسا تطلق النار على كوريا الشمالية وهذه هي التفاصيل
بعد اختبار إطلاق صاروخ باليستي من طرف كوريا الشمالية، والذي حذرت منه أمريكا، ردت فرنسا بشكل ''قاس وحاسم'' على بيونغ يانغ .

شوف تيفي

بعد اختبار إطلاق صاروخ باليستي من طرف كوريا الشمالية، والذي حذرت منه أمريكا، ردت فرنسا بشكل "قاس وحاسم" على بيونغ يانغ .

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يومه السبت أنه على الرغم من فشله، فهذا الاختبار يؤكد على إرادة نظام كوريا الشمالية لامتلاك إمكانيات نووية تشغيلية، وهو ما يمثل تهديدا للسلام والأمن العالميين.

وأجرت كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ باليستي بعد تحذير من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حيث أكد أن الفشل في كبح البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" مما أثار موجة إدانة دولية.

 

‫شوف تيفي

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فرنسا كورياالشمالية أمريكا صاروخ باليستي

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