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عاجل والصور.. نايضة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء.. وهاشنو واقع

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 00:11 عاجل والصور.. نايضة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء.. وهاشنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل والصور.. نايضة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء.. وهاشنو واقع
شهد شارع الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه السبت/ الأحد ، فوضى عارمة بسبب مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة و سائقين تابعين لشركة ''آيبير''.

"شوف تيفي "

شهد شارع الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه السبت/ الأحد ، فوضى عارمة بسبب مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة و سائقين تابعين لشركة "آيبير".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية وفور توصلها باخبارية بخصوص ما يقع بشارع الجيش الملكي، حلت بعين المكان واقتادت سائقي الشركة المذكورة وبعض سائقي سيارات الأجرة إلى الدائرة الأمنية التابعة لأنفا من أجل التحقيق معهم.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواجهات نشبت بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي إيبير التي تعمل بدورها في نقل زبنائها خلال الأشهر الماضية والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تبادل للضرب.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ايبير سائقي سيارات الأجرة البيضاء

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