بالصور..المطر يغرق مدينة بني ملال والمسؤولين آوت ﻿

تعرضت مدينة بني ملال قبل قليل من مساء يومه السبت، إلى هطول أمطار طوفانية حيث تسببت في توقف حركة السير، وغرق بعض المنازل بالمدينة القديمة .

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تعرضت مدينة بني ملال قبل قليل من مساء يومه السبت، إلى هطول أمطار طوفانية حيث تسببت في توقف حركة السير، وغرق بعض المنازل بالمدينة القديمة .

وكشف مصدر من عين المكان أن بعض المناطق غرقت، ودخلت المياه إلى المنازل، حيث انفجرت بالوعات المياه العادمة هي الأخرى والتي أدت إلى زيادة الطين بلة.

يأتي هذا في الوقت الذي خرج فيه السكان منددين بغياب المسؤولين، الذي وجب عليهم الوقوف على هذه الواقعة الكارثية وإيجاد حلول عاجلة.