العثماني يفشل في أول اختبار إعلامي...متوقعا حدوث مشاكل بين الوزراء مستقبلا ﻿

بدى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، مرتبكا في أول ظهور إعلامي له على قناة وطنية منذ تعيينه رئيسا للحكومة.

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بدى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، مرتبكا في أول ظهور إعلامي له على قناة وطنية منذ تعيينه رئيسا للحكومة.

وفشل سعد الدين العثماني، في أول اختبار اعلامي له،حين حلوله مساء يومه السبت 29 أبريل 2017، على برنامج " لقاء خاص" على قناة ميدي آن، حيث ظهر وهو يخرج ويدخل ف الهضرة" دون أن يقول شيئا مهما يذكر.

نسبة كبيرة من الاسئلة التي طرحها مقدم البرنامج، قال العثماني إنه لا يملك عليها جوابا، خصوصا تلك المتعلقة بحيثيات تشكيل الحكومة بعد أزيد من ستة أشهر من البلوكاج.

واكتفى العثماني بالقول إنه تلقى الضوء الأخضر من قياديين من حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبد الاله بنكيران، الامين العام للحزب وكذلك مصطفى الرميد ومحمد يتيم لتشكيل الحكومة.

ولم يستبعد العثماني أن تقع مشاكل بين وزراء حكومته في المستقبل، مؤكدا أن الأمر وارد، و" سأتدخل إذا وقع ذلك".

من جهة أخرى، أوضح العثماني أن مصطفى الرميد لم يكن يرغب في الاستوزار، و " أننا رديناه بزز"، وبنكيران من اقترحه أن يكون وزير دولة بعد أن رفض الرميد أن يكون وزير دون حقيبة.