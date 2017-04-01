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مثير..بعد اتهام متسابقة مغربية بتدخين السجائر والشيشا في "أراب غو ت تالنت"..القناة تسحب الفيديو بعد نشره قبل قليل على اليوتيوب (فيديو)

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 23:45 مثير..بعد اتهام متسابقة مغربية بتدخين السجائر والشيشا في أراب غو ت تالنت..القناة تسحب الفيديو بعد نشره قبل قليل على اليوتيوب (فيديو) | ثقافة و فنون
مثير..بعد اتهام متسابقة مغربية بتدخين السجائر والشيشا في "أراب غو ت تالنت"..القناة تسحب الفيديو بعد نشره قبل قليل على اليوتيوب (فيديو)
تم العثور اليوم السبت على جثة تلميذ في 16 من عمره كانت السيول القوية قد جرفته أمس الجمعة، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية من خنيفرة.

شوف تيفي

تم العثور اليوم السبت على جثة تلميذ في 16 من عمره كانت السيول القوية قد جرفته أمس الجمعة، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية من خنيفرة.

وحسب ذات المصدر، فإن المؤسسة الداخلية التي يقيم بها الضحية كانت قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن اختفائه، ليتم البحث عنه بجميع أنحاء المدينة، قبل أن يتم العثور على جثته اليوم السبت من طرف مجموعة من المواطنين.

هذا وسيتم إجراء التشريح الطبي على جثة الراحل لمعرفة أسباب الوفاة رغم رفض أسرته لذلك حسب نفس المصدر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سيول خنيفرة مؤسسة وفاة

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