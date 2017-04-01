 غريب..إيطاليا ''زفات'' على عدد كبير من المغاربة وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين | ثقافة و فنون

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين

عاجل والصور.. نايضة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء.. وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل والصور.. نايضة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء.. وهاشنو واقع

بالصور..المطر يغرق مدينة بني ملال والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

بالصور..المطر يغرق مدينة بني ملال والمسؤولين آوت

العثماني يفشل في أول اختبار إعلامي...متوقعا حدوث مشاكل بين الوزراء مستقبلا | بوليتيك

العثماني يفشل في أول اختبار إعلامي...متوقعا حدوث مشاكل بين الوزراء مستقبلا

مثير..بعد اتهام متسابقة مغربية بتدخين السجائر والشيشا في أراب غو ت تالنت..القناة تسحب الفيديو بعد نشره قبل قليل على اليوتيوب (فيديو) | ثقافة و فنون

مثير..بعد اتهام متسابقة مغربية بتدخين السجائر والشيشا في "أراب غو ت تالنت"..القناة تسحب الفيديو بعد

غريب..إيطاليا زفات على عدد كبير من المغاربة وها علاش | مجتمع

غريب..إيطاليا ''زفات'' على عدد كبير من المغاربة وها علاش

سعد الدين العثماني... أحزاب الأغلبية الحكومية رطابو بعد دخول الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك

سعد الدين العثماني... أحزاب الأغلبية الحكومية ''رطابو'' بعد دخول الإتحاد الإشتراكي

بالصورة.. الجينز الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك | مجتمع

بالصورة.. ''الجينز'' الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك

بالفيديو..فنان جزائري شهير يفضح بوتفليقة و يقصف نظامه | بووز

بالفيديو..فنان جزائري شهير يفضح بوتفليقة و يقصف نظامه

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

غريب..إيطاليا ''زفات'' على عدد كبير من المغاربة وها علاش

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 23:36 غريب..إيطاليا زفات على عدد كبير من المغاربة وها علاش | مجتمع
غريب..إيطاليا ''زفات'' على عدد كبير من المغاربة وها علاش
أعلنت مصالح الأمن بمدينة كريمونا، صباح اليوم السبت أنها قامت باعتقال خمسة مهاجرين مغاربة ثبت تورطهم في سرقة ما لايقل عن 1000 لوحة شمسية.

شوف تيفي

أعلنت مصالح الأمن بمدينة كريمونا، صباح اليوم السبت أنها قامت باعتقال خمسة مهاجرين مغاربة ثبت تورطهم في سرقة ما لايقل عن 1000 لوحة شمسية.

وحسب المحققين فقد ثبتت التهمة في حق الموقوفين الذين تبين أنهم احترفوا سرقة هذه اللوائح الشمسية، مستغربة في الوقت نفسه إقدام هؤلاء على مثل هذه السرقة، مع تعميق التحقيق والتأكد إن كانت لهم علاقة مع مافيا معينة تتاجر في هذه العينة من الألواح الشمسية.

وقام مجموعة من المغاربة الموقوفين بست عمليات سرقة كبيرة للألواح الشمسية قاموا بها بشمال إيطاليا وبالخصوص بجهة فينيتو وجهة لومبارديا وكذالك بجهة فريولي فينيسيا جوليا،التي نتج عنها خسائر مادية كبيرة وأضرار ببعض المركبات الصناعية الكبرى بشمال إيطاليا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إيطاليا سرقة مغاربة ألواح شمسية مافيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الجينز الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك | مجتمع

بالصورة.. ''الجينز'' الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في الويكاند | مجتمع

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في ''الويكاند''

عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة وها أشنو غادي يوقع | مجتمع

عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة وها أشنو غادي يوقع

بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي | مجتمع

بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قفاطين جميلة في معرض الجمال بالدار البيضاء | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..قفاطين جميلة في معرض الجمال بالدار البيضاء

فيديو جديد لقدور و عويشة بعنوان بـيـكاتـشـو | قنوات أخرى

فيديو جديد لقدور و عويشة بعنوان بـيـكاتـشـو

فهم تسطا.. عريس طير مرتو نهار العرس‎ (فيديو) | قنوات أخرى

فهم تسطا.. عريس طير مرتو نهار العرس‎ (فيديو)

خبر اليوم.. تفاعل رائع من طرف الشارع المغربي مع القرار الأممي بخصوص الصحراء المغربية | خبر اليوم

خبر اليوم.. تفاعل رائع من طرف الشارع المغربي مع القرار الأممي بخصوص الصحراء المغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين

عاجل والصور.. نايضة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء.. وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل والصور.. نايضة بشارع الجيش الملكي بالبيضاء.. وهاشنو واقع

بالصور..المطر يغرق مدينة بني ملال والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

بالصور..المطر يغرق مدينة بني ملال والمسؤولين آوت

العثماني يفشل في أول اختبار إعلامي...متوقعا حدوث مشاكل بين الوزراء مستقبلا | بوليتيك

العثماني يفشل في أول اختبار إعلامي...متوقعا حدوث مشاكل بين الوزراء مستقبلا

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.