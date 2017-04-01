غريب..إيطاليا ''زفات'' على عدد كبير من المغاربة وها علاش ﻿

أعلنت مصالح الأمن بمدينة كريمونا، صباح اليوم السبت أنها قامت باعتقال خمسة مهاجرين مغاربة ثبت تورطهم في سرقة ما لايقل عن 1000 لوحة شمسية.

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أعلنت مصالح الأمن بمدينة كريمونا، صباح اليوم السبت أنها قامت باعتقال خمسة مهاجرين مغاربة ثبت تورطهم في سرقة ما لايقل عن 1000 لوحة شمسية.

وحسب المحققين فقد ثبتت التهمة في حق الموقوفين الذين تبين أنهم احترفوا سرقة هذه اللوائح الشمسية، مستغربة في الوقت نفسه إقدام هؤلاء على مثل هذه السرقة، مع تعميق التحقيق والتأكد إن كانت لهم علاقة مع مافيا معينة تتاجر في هذه العينة من الألواح الشمسية.

وقام مجموعة من المغاربة الموقوفين بست عمليات سرقة كبيرة للألواح الشمسية قاموا بها بشمال إيطاليا وبالخصوص بجهة فينيتو وجهة لومبارديا وكذالك بجهة فريولي فينيسيا جوليا،التي نتج عنها خسائر مادية كبيرة وأضرار ببعض المركبات الصناعية الكبرى بشمال إيطاليا.