سعد الدين العثماني... أحزاب الأغلبية الحكومية ''رطابو'' بعد دخول الإتحاد الإشتراكي ﻿

تفاعل المتتبعون مع كلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشكل فوري بعد تصريحه قبل قليل، أن أحزاب الأغلبية الحكومية ''رطابو'' وأضحى تشكيل الحكومة ميسرا بعد شهور من البلوكاج الحكومي.

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تفاعل المتتبعون مع كلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشكل فوري بعد تصريحه قبل قليل، أن أحزاب الأغلبية الحكومية "رطابو" وأضحى تشكيل الحكومة ميسرا بعد شهور من البلوكاج الحكومي.



وأضاف سعد الدين العثماني، أن الحكومة الحالية تعكس روح الإنتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدا عن وجود توافق سياسي كبير بين الأحزاب المشكلة للحكومة مستبعدا بشكل كبير سقوط حكومته قبل إستكمال ولايتها.



وأفاد العثماني، من خلال "برنامج خاص" الذي يبث على قناة ميدي 1 تيفي في هذه اللحظات والمفتوح لتساؤلات المتتبعين الذين أصروا على كشف مشاورات تشكيل الحكومة، حيث أكد سعد الدين العثماني أن بن كيران سبق وأن طالب إدريس لشكر مده بقائمة وزراء حزب الوردة، وأنه لم يعارض دخول الاتحاد الإشتراكي.