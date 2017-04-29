 بالصورة.. ''الجينز'' الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..فنان جزائري شهير يفضح بوتفليقة و يقصف نظامه | بووز

بالفيديو..فنان جزائري شهير يفضح بوتفليقة و يقصف نظامه

انفـــــراد:من داخل سجن عكاشة..شوفو كيفاش السجينات كيتعاملو مع أرملة مرداس الخائنة وها شنو قالت لمقربين منها ...حقائق مثيرة | حوادث و حقوق

انفـــــراد:من داخل سجن عكاشة..شوفو كيفاش السجينات كيتعاملو مع أرملة مرداس ''الخائنة'' وها شنو قالت

هذا هو تاريخ محاكمة ولد مليكة الذي حاول ذبح زوجته بفاس | حوادث و حقوق

هذا هو تاريخ محاكمة ''ولد مليكة'' الذي حاول ذبح زوجته بفاس

اسبانيا: البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب | بوليتيك

اسبانيا: البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة.. و ها شنو وقع ليها | دولي

ممثلة مشهورة كادت أن تفارق الحياة.. و ها شنو وقع ليها

بالصور.. انتحار زوجة فقيه شنقا بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

بالصور.. انتحار زوجة فقيه شنقا بالفقيه بن صالح

خبير موريتاني في قضايا الصحراء في حوار مع شوف تيفي: الدول الكبرى ضغطت على الجزائر والبوليساريو من أجل الرضوخ للمطالب الأممية | بوليتيك

خبير موريتاني في قضايا الصحراء في حوار مع ''شوف تيفي'': الدول الكبرى ضغطت على الجزائر

بوريطة: البوليساريو تُغادر اليوم منطقة الكركرات وهي مُطأطأة الرأس | بوليتيك

بوريطة: البوليساريو تُغادر اليوم منطقة الكركرات وهي مُطأطأة الرأس

عاجل..بعد كوبا و ميامي الملك محمد السادس يحل بفرنسا ولقاء مرتقب بينه و بين فرانسوا هولاند | بوليتيك

عاجل..بعد كوبا و ميامي الملك محمد السادس يحل بفرنسا ولقاء مرتقب بينه و بين فرانسوا هولاند

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بالصورة.. ''الجينز'' الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 23:08 بالصورة.. الجينز الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك | مجتمع
بالصورة.. ''الجينز'' الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك
بات من الممكن لمحبي ''الجينز المتسخ'' الحصول على مبتغاهم دون الاضطرار للانتظار سنوات، وذلك بفضل سلسلة متاجر ''نوردستروم'' الأمريكية التي أعلنت عن طرح سراويل جينز متسخة وملطخة بالوحل مقابل 425 دولار، أي

شوف تيفي

بات من الممكن لمحبي "الجينز المتسخ" الحصول على مبتغاهم دون الاضطرار للانتظار سنوات، وذلك بفضل سلسلة متاجر "نوردستروم" الأمريكية التي أعلنت عن طرح سراويل جينز متسخة وملطخة بالوحل مقابل 425 دولار، أي ما يعادل تقريبا 3400 درهم.

ويبدو من خلال الصور المنشورة عبر الموقع للوهلة الأولى أن هذا السروال قد يكون عائدا إلى عمال البناء والنجارة، فهو يتميز أيضا بألوانه الباهتة في بعض المواضع وبانتشار بقع بلون الصدأ هنا وهناك.

وخلفت السراويل الجديدة ردود فعل ساخرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا من ثمن الجينز الباهض ، فضلا عن شكله الذي لا يمت للموضة بصلة حسب قولهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جينز موضة دولار أمريكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في الويكاند | مجتمع

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في ''الويكاند''

عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة وها أشنو غادي يوقع | مجتمع

عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة وها أشنو غادي يوقع

بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي | مجتمع

بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي

يخص الأساتذة..حصاد يُخبر الأساتذة بهذا القرار الهام الذي ينتهي أجله بداية شهر ماي المقبل | مجتمع

يخص الأساتذة..حصاد يُخبر الأساتذة بهذا القرار الهام الذي ينتهي أجله بداية شهر ماي المقبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فهم تسطا.. عريس طير مرتو نهار العرس‎ (فيديو) | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

فهم تسطا.. عريس طير مرتو نهار العرس‎ (فيديو)

خبر اليوم.. تفاعل رائع من طرف الشارع المغربي مع القرار الأممي بخصوص الصحراء المغربية | خبر اليوم

خبر اليوم.. تفاعل رائع من طرف الشارع المغربي مع القرار الأممي بخصوص الصحراء المغربية

بعض كواليس المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال...شباط: الإخوان تفضلوا | بــووز

بعض كواليس المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال...شباط: الإخوان تفضلوا

شباط.. سأترشح لولاية ثانية لقيادة حزب الاستقلال | بــووز

شباط.. سأترشح لولاية ثانية لقيادة حزب الاستقلال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. الجينز الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك | مجتمع
منذ 3 دقائق

بالصورة.. ''الجينز'' الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك

بالفيديو..فنان جزائري شهير يفضح بوتفليقة و يقصف نظامه | بووز

بالفيديو..فنان جزائري شهير يفضح بوتفليقة و يقصف نظامه

انفـــــراد:من داخل سجن عكاشة..شوفو كيفاش السجينات كيتعاملو مع أرملة مرداس الخائنة وها شنو قالت لمقربين منها ...حقائق مثيرة | حوادث و حقوق

انفـــــراد:من داخل سجن عكاشة..شوفو كيفاش السجينات كيتعاملو مع أرملة مرداس ''الخائنة'' وها شنو قالت

هذا هو تاريخ محاكمة ولد مليكة الذي حاول ذبح زوجته بفاس | حوادث و حقوق

هذا هو تاريخ محاكمة ''ولد مليكة'' الذي حاول ذبح زوجته بفاس

﻿ ﻿
اليوم 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.