بالصورة.. ''الجينز'' الجديد المتسخ بالوحل يشعل الفايسبوك ﻿

بات من الممكن لمحبي ''الجينز المتسخ'' الحصول على مبتغاهم دون الاضطرار للانتظار سنوات، وذلك بفضل سلسلة متاجر ''نوردستروم'' الأمريكية التي أعلنت عن طرح سراويل جينز متسخة وملطخة بالوحل مقابل 425 دولار، أي

شوف تيفي

بات من الممكن لمحبي "الجينز المتسخ" الحصول على مبتغاهم دون الاضطرار للانتظار سنوات، وذلك بفضل سلسلة متاجر "نوردستروم" الأمريكية التي أعلنت عن طرح سراويل جينز متسخة وملطخة بالوحل مقابل 425 دولار، أي ما يعادل تقريبا 3400 درهم.

ويبدو من خلال الصور المنشورة عبر الموقع للوهلة الأولى أن هذا السروال قد يكون عائدا إلى عمال البناء والنجارة، فهو يتميز أيضا بألوانه الباهتة في بعض المواضع وبانتشار بقع بلون الصدأ هنا وهناك.

وخلفت السراويل الجديدة ردود فعل ساخرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا من ثمن الجينز الباهض ، فضلا عن شكله الذي لا يمت للموضة بصلة حسب قولهم.