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انفـــــراد:من داخل سجن عكاشة..شوفو كيفاش السجينات كيتعاملو مع أرملة مرداس ''الخائنة'' وها شنو قالت لمقربين منها ...حقائق مثيرة

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 22:23 انفـــــراد:من داخل سجن عكاشة..شوفو كيفاش السجينات كيتعاملو مع أرملة مرداس الخائنة وها شنو قالت لمقربين منها ...حقائق مثيرة | حوادث و حقوق
انفـــــراد:من داخل سجن عكاشة..شوفو كيفاش السجينات كيتعاملو مع أرملة مرداس ''الخائنة'' وها شنو قالت لمقربين منها ...حقائق مثيرة
تذوق أرملة مرداس الويلات بعدما تم تحويلها من زنانة انفرادية إلى زنزانة مع سجينات الحق العام ،داخل سجن عكاشة،بسب ما تتعرض له من إهانات من طرف المعتقلات معها بنفس الزنزانة خصوصا عندما يتطلب الأمر أن

شوف تيفي:م غ

تذوق أرملة مرداس الويلات بعدما تم تحويلها من زنانة انفرادية إلى زنزانة مع سجينات الحق العام ،داخل سجن عكاشة،بسب ما تتعرض له من إهانات من طرف المعتقلات معها بنفس الزنزانة خصوصا عندما يتطلب الأمر أن تقوم بالتنظيف أو الغسل حسب ما يقتضيه النظام الداخلي الشيء الذي ترفضه العشيقة القاتلة تماما.

وعلمت "شوف تيفي" حسب ما أسرت به "وفاء" لمقربين منها، أنها متذمرة جدا و دخلت منذ أواخر مارس الماضي في أزمة نفسية صعبة وسط سجن عكاشة بالبيضاء.

تذمر وفاء، إضافة إلى تورطها في هذه الجريمة البشعة، جاء بسبب، الصورة التي رسمتها عنها الصحافة الوطنية و التي ورطتها حسب قولها في اتهامات لم ترتكبها مسترسلة كلامها بالقول:" الصورة لي خرجات ليا الصحافة ماشي هي الحقيقة .."

وبعد تحويلها من زنزانة انفرادية إلى زنزانة مع سجينات الحق العام داخل سجن عكاشة، علمت" شوف تيفي"أن أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، لم تتقبل سجنها بعد اعتقالها بتهمة تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في التخطيط لقتل زوجها.

تجدر الإشارة إلى أن وفاء وعشيقها هشام مشتري تمت إحالتهما على سجن عكاشة بعد متابعتهما بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح بدون ترخيص بالإضافة إلى الوسيطة "الشوافة" و ابن أخت هشام مشتري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وفاء البرلماني مرداس سجن عكاشة

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