هذا هو تاريخ محاكمة ''ولد مليكة'' الذي حاول ذبح زوجته بفاس ﻿

قضى ''ولد مليكة'' الذي حاول ذبح زوجته بالشارع العام بفاس، أول ليلة بسجن بوركايز بعد إيداعه فيه مساء أمس (الجمعة) ساعات قليلة بعد إحالته على الوكيل العام باستئنافية العاصمة العلمية ، من قبل المصلحة

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قضى "ولد مليكة" الذي حاول ذبح زوجته بالشارع العام بفاس، أول ليلة بسجن بوركايز بعد إيداعه فيه مساء أمس (الجمعة) ساعات قليلة بعد إحالته على الوكيل العام باستئنافية العاصمة العلمية ، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجاني من المنتظر أن يمثل في أولى جلسات محاكمته يوم الخميس القادم، حيث تمت إحالته مباشرة على غرفة الجنايات بعد اعترافه بالمنسوب إليه.

وكانت مدينة فاس قد اهتزت أمس الجمعة بعد الجريمة النكراء والمروعة التي أقدم عليها "ولد مليكة" في حق زوجته.