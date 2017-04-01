اسبانيا: البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب ﻿

''البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب'': عنوان اختارته وكالة الأنباء الاسبانية لمقال خصصته لقرار مجلس الأمن الدولي و الذي قضى ليلة الجمعة ، بانسحاب الجبهة الانفصالية من المنطقة العازلة

شوف تيفي:م غ

"البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب": عنوان اختارته وكالة الأنباء الاسبانية لمقال خصصته لقرار مجلس الأمن الدولي و الذي قضى ليلة الجمعة ، بانسحاب الجبهة الانفصالية من المنطقة العازلة "الكركرات".

وكالة "إيفي" وصفت القرار بالمريح و الهام بالنسبة للمغرب الذي جاء تأكيدا على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والذي يُبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر.

و أشارت الوكالة إلى أن المغرب ملزم بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

و يمدد قرار مجلس الأمن رقم 2351 المتعلق بقضية الصحراء، لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية حيث يتناول عدة نقاط، تنسجم و تقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن .