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اسبانيا: البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 21:31 اسبانيا: البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب | بوليتيك
اسبانيا: البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب
''البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب'': عنوان اختارته وكالة الأنباء الاسبانية لمقال خصصته لقرار مجلس الأمن الدولي و الذي قضى ليلة الجمعة ، بانسحاب الجبهة الانفصالية من المنطقة العازلة

شوف تيفي:م غ

"البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب": عنوان اختارته وكالة الأنباء الاسبانية لمقال خصصته لقرار مجلس الأمن الدولي و الذي قضى ليلة الجمعة ، بانسحاب الجبهة الانفصالية من المنطقة العازلة "الكركرات".

وكالة "إيفي" وصفت القرار بالمريح و الهام بالنسبة للمغرب الذي جاء تأكيدا على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والذي يُبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر.

و أشارت الوكالة إلى أن المغرب ملزم بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

و يمدد قرار مجلس الأمن رقم 2351 المتعلق بقضية الصحراء، لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية حيث يتناول عدة نقاط، تنسجم و تقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن .

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