اسبانيا: البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب ﻿

شوف تيفي:م غ
"البوليساريو تخسر معركة الكركرات مع المغرب": عنوان اختارته وكالة الأنباء الاسبانية لمقال خصصته لقرار مجلس الأمن الدولي و الذي قضى ليلة الجمعة ، بانسحاب الجبهة الانفصالية من المنطقة العازلة "الكركرات".
وكالة "إيفي" وصفت القرار بالمريح و الهام بالنسبة للمغرب الذي جاء تأكيدا على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والذي يُبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر.
و أشارت الوكالة إلى أن المغرب ملزم بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
و يمدد قرار مجلس الأمن رقم 2351 المتعلق بقضية الصحراء، لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية حيث يتناول عدة نقاط، تنسجم و تقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.