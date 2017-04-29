بالصور.. انتحار زوجة فقيه شنقا بالفقيه بن صالح ﻿

أقدمت زوجة عشرينية حوالي الساعة الرابعة زوالا من يومه السبت على الإنتحار شنقا داخل منزلها بالكريفات دوار الجديد بالفقيه بن صالح، وحسب مصادر محلية فإن المرحومة كانت تعاني من مرض نفسي وكانت تتابع

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أقدمت زوجة عشرينية حوالي الساعة الرابعة زوالا من يومه السبت على الإنتحار شنقا داخل منزلها بالكريفات دوار الجديد بالفقيه بن صالح، وحسب مصادر محلية فإن المرحومة كانت تعاني من مرض نفسي وكانت تتابع علاجها بإحدى المصحات بالمدينة.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالكة التي كانت تعاني من مرض الصرع، كانت متزوجة بفقيه وأم لطفلة.

وفور علمها بالواقعة المؤلمة، حلت إلى عين المكان العناصر الأمنية مرفوقة بالوقاية المدنية من أجل نقل جثة الزوجة الشابة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق مفصل في ظروف وملابسات الحادث.