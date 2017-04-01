خبير موريتاني في قضايا الصحراء في حوار مع ''شوف تيفي'': الدول الكبرى ضغطت على الجزائر و''البوليساريو'' من أجل الرضوخ للمطالب الأممية ﻿

صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع على القرار رقم 2351 المتعلق بنزاع الصحراء، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.

شوف تيفي



صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع على القرار رقم 2351 المتعلق بنزاع الصحراء، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جملة ما جاء في القرار الجديد دعوته لجبهة ''البوليساريو'' إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات كما فعل المغرب بشكل أحادي خلال شهر أكتوبر الماضي، ونص القرار أيضا على تمديد ولاية بعثة ''المينورسو'' إلى غاية 30 من أبريل من السنة المقبلة، مُجددا تأكيده على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة بالشريط الحدودي سببها عدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وللوقوف عند حيثيات وخلفيات القرار الجديد ربطت '' شوف تيفي '' الاتصال بالخبير الموريتاني عبيد اميجن، إعلامي مهتم بغرب إفريقيا، وفيما يلي نص الحوار:



هل من تأثير على القرار الأممي الجديد على ملف الصحراء نحو إيجاد حل متوافق عليه؟



أعطـى القرار الاممي الجديد دفعا قويا وجديدا لاستئناف المحادثات بشأن أيلولة الصراع على الإقليم الصحراوي، كما أكد على أن إرادة ضامني اتفاق العام 1991 بين المغرب من جهة و''جبهة البوليساريو'' من جهة أخرى، هي الحاسمة في أوقات دق طبول الحرب، فالموقف الفرنسـي معززا بالقرار الجديد والذي تقدمت به الولايات المتحدة كان حاسما خلال الجلسة المخصصة لتدارس تقرير الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس، والذي وُظف فيه القاموس الدبلوماسي اللين والحازم في الوقت ذاته، وتجسد موقف الدول الكبرى بالضغط المباشر على الجزائر أولا كأهم حليف للبوليساريو ومن ثم على الجبهة وقيادتها، مما ســرع إلى الرضوخ للمطالب الأممية القاضية بسحب مقاتلـي الجبهة من منطقة الكركرات، وهنا أؤكد على أن ما شهدته هذه المنطقة مؤخرا كان سيؤدي حتما الى اندلاع الاعمال القتالية وبالتالــي فتح المنطقة على صيف ساخــن تتمنــى قدومه الجماعات الإرهابيـة ومنظمات الجريمة العابرة للحدود، وهي منظمات تبحث منذ فتــرة طويلة عن إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة. وفي الوقت نفسه أؤكــد على أن حيلولة الصراع حول حيازة الإقليم قد لا تكتمل بدون تفاهمات سياسيـة، وقد ابان مجلس الامن عــن حرصه على أن يطبع مضمون القرار المصادق عليه رغبة الأعضاء في "المحافظة على السلم والأمن الدوليين"، وهذا يعنــي من بين أمور أخرى على أن التزام الدول المعنية بالمشكل الصحراوي ينبغــي أن يتميز بالبرهنة على الانحياز لسبل الحل السلمي ومنع استخدام القـوة أو التهديــد.



كيف تنظر إلى دعوة مجلس الأمن جبهة البوليساريو إلى سحب قواتها من منطقة الكركرات؟



الجبهة فعلا، سحبت مقاتليها يوم الخميس والجمعـة الماضيين، وهو الاجراء الذي طال انتظاره من قبل الأمم المتحدة نفسها قبل أن تستجيب قيادة الجبهة في الرابوني لضغوط المجتمع الدولي، ومن حيث تأكيــد الانسحاب فهـو فعلا قد تم حتـى آخر مقاتل صحراوي وهذا ليس من عندي أنا فقــط، بل إن المراقبين العسكريين للأمم المتحدة أكدوا أن "قوات البوليساريو نفذت عملية الانسحاب من منطقة الكركرات فعلا"، وفي نفس السياق كان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس قد أكد بدوره على أن الانسحاب من الكركرات من شأنه أن يهيئ لإطلاق عملية تفاوضية بديناميكية جديدة.



ماهي أهم المستجدات التي أتى بها القرار الأممي الجديد؟



بطبيعة الحال، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراره القاضي بتجديد مهمة بعثة حفظ السلام لمدة عام، وذلك حتى الثلاثين من أبريل من سنة 2018، وهنالك تشديــد فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار حيث عبر المنتظم الدولي عـن أهمية العمل من أجل ضمان عدم اندلاع توترات جديدة في منطقة الكركرات بصفة خاصة، وهي على العموم ذات بعـد أمني واستراتيجي كبير فيما يتعلق بدول عديدة ولها أيضا رمزيتها التجارية والاقتصادية بالنسبة للمملكة المغربية.أما المستجد الأكثر قوة وجدة في هذا الموضوع فهو يتعلق بتأييد مجلس الأمن لمبادرة السلام الجديدة والتي تقدم بها أنطونيو غوتيريس بوصفه أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة، وهـي مبادرة رحبت بها الأطراف ولكــن سيظل خيار التعاطـي معها معلقا بالمبعوث الشخصي للأمم المتحدة والذي ينتظر أن يتم تعيينه في الأسابيع القليلة القادمة.



لصالح من يصب القرار الأممي الجديد؟



أهم مستفيــد من القرار الأممي بشأن الصحراء هــي الشعوب المغاربية بعامة والتي ليس لديها الاستعداد لاندلاع نزاعات عنيفة ومسلحة داخل المنطقة، ومن المؤكــد أن انسحاب جبهة البوليساريو كان بمثابة برهنـة على أن التهديد بالقوة وبالحسـم العسكري غير وارد في الحقب المعاصرة، ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن الحروب أثبتت التجارب المعاشـة أنها ليست الخيار الأفضل وأن الحلول السياسية من أي نوع كانت تبقـى الأكثر جدية ونجاعة، وفي هذا الصدد كان سحب المغرب في فبراير من العام الجاري لقواتها من الكركرات بمثابة تأكيـد على التوجهات الرسمية الداعية الى بقاء المنطقة نقيـة من العنف والحروب والدمار.