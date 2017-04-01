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عاجل..بعد كوبا و ميامي الملك محمد السادس يحل بفرنسا ولقاء مرتقب بينه و بين فرانسوا هولاند

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 20:28 عاجل..بعد كوبا و ميامي الملك محمد السادس يحل بفرنسا ولقاء مرتقب بينه و بين فرانسوا هولاند | بوليتيك
عاجل..بعد كوبا و ميامي الملك محمد السادس يحل بفرنسا ولقاء مرتقب بينه و بين فرانسوا هولاند
علمت '' شوف تيفي '' من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس غادر مساء أمس الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية متوجها صوب فرنسا، وذلك من أجل لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بهدف التطرق إلى قضية الصحراء

شوف تيفي: يوسف نجيب

علمت " شوف تيفي " من مصادر جد مطلعة أن الملك محمد السادس غادر مساء أمس الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية متوجها صوب فرنسا، وذلك من أجل لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بهدف التطرق إلى قضية الصحراء المغربية والتطورات الأخيرة التي عرفتها منطقة الكركرات لدى مجلس الأمن الدولي .

وفي سياق متصل أوضح المصدر نفسه، اليوم السبت، أن الملك محمد السادس سيحل بإقامته الخاصة في بلدة "بيتز" بإقليم "الواز"، التابع لمنطقة "بيكاردي" بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيمضي أياما قليلة هناك غير محددة المدة، مؤكدا أنه سيلتقي بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وسيجري معه محادثات بخصوص قرارات الأمم المتحدة ومستجدات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مضيفا أنه بعد استكمال النقاش مع الرئيس الفرنسي حول ملف الصحراء المغربية سيتوجه مباشرة إلى العاصمة العلمية " فاس" بغية تدشين عدة مشاريع سبق أن وضع لها الحجر الأساسي .

وأشار مصدر " شوف تيفي " أنه من المرتقب أن يقيم الرئيس الفرنسي مأدبة غداء على شرف الملك محمد السادس، بقصر الإليزيه، حيث سيشكل اللقاء فرصة للزعيمين للحديث عن العلاقات المغربية الفرنسية.

يذكر أن الملك محمد السادس وصل إلى فرنسا ، بعد قضائه أسبوعا كاملا رفقة أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي " فلوريدا "، حيث التقى به ثلة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأمريكا والتقطوا معه عدة صور حصرية في إقامته الملكية بفندق " فيينا " بميامي بيتش في جو يسوده الحب والاحترام والتقدير .

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