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مجزرة سفاح الجديدة تتكرر في نفس المنطقة و في نفس التوقيت.. وها شنو وقع

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 20:07 مجزرة سفاح الجديدة تتكرر في نفس المنطقة و في نفس التوقيت.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
مجزرة سفاح الجديدة تتكرر في نفس المنطقة و في نفس التوقيت.. وها شنو وقع
كشفت مصادر إعلامية بمدينة الجديدة، أن الجماعة القروية أولاد غانم بعاصمة دكالة اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أجهز زوج على زوجته بسكين كبير و ذبحها من الوريد إلى الوريد.

شوف تيفي:

كشفت مصادر إعلامية بمدينة الجديدة، أن الجماعة القروية أولاد غانم بعاصمة دكالة اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أجهز زوج على زوجته بسكين كبير و ذبحها من الوريد إلى الوريد.

الزوج الهائج و حسب ذات المصادر لم يكتفي بهذه الجريمة بل حاول قتل ابنته ذبحا بسيف كبير قبل أن تفلت من بين يديه.

و قد حلت عناصر الدرك الملكي بالدوار المذكور حيث اعتقلت الجاني الذي لم يبدي أيت مقاومة.
و كانت مدينة الجديدة قد اهتزت السنة الماضية و في نفس اليوم السبت، على أبشع جريمة شهدها المغرب بعدما أجهز عبد العالي داكير على 10 من أفراد أسرته.

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