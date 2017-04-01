مجزرة سفاح الجديدة تتكرر في نفس المنطقة و في نفس التوقيت.. وها شنو وقع ﻿

شوف تيفي:
كشفت مصادر إعلامية بمدينة الجديدة، أن الجماعة القروية أولاد غانم بعاصمة دكالة اهتزت اليوم السبت على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أجهز زوج على زوجته بسكين كبير و ذبحها من الوريد إلى الوريد.
الزوج الهائج و حسب ذات المصادر لم يكتفي بهذه الجريمة بل حاول قتل ابنته ذبحا بسيف كبير قبل أن تفلت من بين يديه.
و قد حلت عناصر الدرك الملكي بالدوار المذكور حيث اعتقلت الجاني الذي لم يبدي أيت مقاومة.
و كانت مدينة الجديدة قد اهتزت السنة الماضية و في نفس اليوم السبت، على أبشع جريمة شهدها المغرب بعدما أجهز عبد العالي داكير على 10 من أفراد أسرته.
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