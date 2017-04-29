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صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 20:03 صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين | دولي
صادم.. انتحار ممثل مشهور وها فين
عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل الأمريكي ''مايكل مانتينوتو'' ميتا في سيارته في أحد شوارع سياتل بولاية واشنطن الأمريكية بعدما أطلق الرصاص على نفسه.

شوف تيفي

عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل الأمريكي "مايكل مانتينوتو" ميتا في سيارته في أحد شوارع سياتل بولاية واشنطن الأمريكية بعدما أطلق الرصاص على نفسه.

ووفقا لما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية، فقد عثر على الممثل الشاب داخل السيارة، وآثار الرصاص ظاهرة عليه، والمسدس بيده.

واشتهر الممثل الأمريكي الشاب بسبب دوره في فيلم "Miracle" إلى جانب "كيرت راسل" عام 2004، وشارك بعد هذه التجربة بأدوار أخرى في مجموعة من الأفلام مثل "Dirtbags" عام 2006، و"Surfer"، و"Dude" عام 2008.

‫شوف تيفي

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انتحار أمريكا فيلم ممثل

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