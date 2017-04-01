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مثير .. وحش آدمي يغتصب فتاة و يتزوج بأخرى في ساعتين

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 19:23 مثير .. وحش آدمي يغتصب فتاة و يتزوج بأخرى في ساعتين | دولي
مثير .. وحش آدمي يغتصب فتاة و يتزوج بأخرى في ساعتين
التقطت كاميرات مراقبة بالعاصمة البريطانية لندن اللحظات التي تتبع فيها شاب متهم بالاغتصاب، نفذ سلسلة من الجرائم، ضحيته قبل أن يغتصبها، ثم تزوج بعد عدة ساعات، ونشر صورته مع عروسه الجديدة على

شوف تيفي

التقطت كاميرات مراقبة بالعاصمة البريطانية لندن اللحظات التي تتبع فيها شاب متهم بالاغتصاب، نفذ سلسلة من الجرائم، ضحيته قبل أن يغتصبها، ثم تزوج بعد عدة ساعات، ونشر صورته مع عروسه الجديدة على الفيسبوك.

و كان الشاب البريطاني " المغتصب " و البالغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة سُكر،قد هاجم امرأة تبلغ من العمر 24 سنة شهر يناير المنصرم في حديقة عامة بمنطقة "هاكني"، شرق العاصمة البريطانية لندن.

و ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت , أن القاضي "مارتين زيدمان" وصف المتهم بأنه وحش، وجريمة الاغتصاب التي استمرت ساعتين بأنها ترقى إلى "جريمة تعذيب"، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.

و كان المتهم قد ارتكب جريمته، بعد أن خرج من السجن عقب تورطه في جريمة مماثلة تعود إلى عام 2006، اغتصب خلالها محامية، وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات، وأطلق سراحه في دجنبر سنة 2015.

الطريف أن المتهم بعد أن تورط في جريمة الاغتصاب، سارع في تلك الليلة إلى الزواج من شابة أخرى تبلغ من العمر، 27 عاما، التي كانت حاملاً منه، وبث صورته مع زوجته الجديدة على فيسبوك.

وقالت الضحية في شهادتها أمام المحكمة إنها أوشكت على اليقين من أنه سيقتلها بعد اغتصابها , حيث تحدثت عن تعذيبها بوسائل شتى قبل اغتصابها، وكشفت عن حوارات بينها وبين المغتصب حاول الأخير من خلالها إهانتها، وهو الضرر النفسي الذي أشارت إليه هيئة المحكمة عند نظر القضية.

وألقي القبض على المتهم بعد 6 أيام من ارتكابه الجريمة، بعد أن سارعت الضحية للإبلاغ عن أوصافه , حيث حوكم بالسجن مدى الحياة عقاباً على جريمة الاغتصاب المذكورة.

‫شوف تيفي

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وحش آدمي شوف تيفي جريمة الاغتصاب مدى الحياة

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