عاجل:ب عد تسريب صور فنانة مشهورة بين أحضان زوج صديقتها الطبيب..هذا ما قام به الزوج الخائن ﻿

مباشرة بعد تسريب مجموعة من الصور الفاضحة التي تظهر الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين الراسي في أحضان زوج صديقتها، قام الأخير و هو طبيب أسنان برفع دعوى قضائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بجرم

شوف تيفي:

مباشرة بعد تسريب مجموعة من الصور الفاضحة التي تظهر الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين الراسي في أحضان زوج صديقتها، قام الأخير و هو طبيب أسنان برفع دعوى قضائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بجرم التشهير واختلاق جرائم عبر نشر صوره مع الممثلة نادين الراسي.

وتقدم الطبيب رائد لطوف بالشكوى التي أحيلت الشكوى إلى المباحث الجنائية والمعلوماتية للتحقيق ومعرفة هوية الفاعل وتوقيفه.

كما تقدم المعني بالأمر حسب وسائل إعلام لبنانية، بطلب استدعاء أمام قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان، يمنع بموجبه نشر أي صور أو تداول أي خبر تحت طائلة غرامة إكراهية على أي موقع أو وسيلة إعلامية مرئية أو مكتوبة أو مسموعة.

و قد ظهرت نادين في صور جريئة التقطت لها دون علمها و هي في أحضان زوج صديقتها المقربة مع العلم أنها أكدت سابقا، أن العلاقة التي تجمعها بالطبيب هي مجرّد صداقة وليس أكثر.