مغربي متورط في بيع رضيعة بـ 20.000 أورو تثير زوبعة واسعة بإيطاليا ﻿

أثار تورط مغربي في عملية بيع رضيع بمبلغ فاق 20.000 أورو لمسنة إيطالية، جدلا واسعا في الأوساط الإيطالية، بعد عملية احتيال، اكتشفت بعد عملية الشراء أنها وقعت ضحية حيلة دبرت لها بإحكام، لتقوم فورا

شوف تيفي

أثار تورط مغربي في عملية بيع رضيع بمبلغ فاق 20.000 أورو لمسنة إيطالية، جدلا واسعا في الأوساط الإيطالية، بعد عملية احتيال، اكتشفت بعد عملية الشراء أنها وقعت ضحية حيلة دبرت لها بإحكام، لتقوم فورا بإرجاع الرضيع.

وبدأت أطوار القصة الغريبة، حين أقدمت الإيطالية على شراء الرضيع حديث الولادة من شابة رومانية بعشرين ألف أورو، لترجعه بعد ثلاثة أيام فقط بعد أن اكتشفت أن الرضيع أسود البشرة !، وفق ما أوردته وسائل إعلامية إيطالية يومه السبت وتناقلته وسائل إعلامية أخرى.

وأسفرت العملية، بعد دخول الشرطة الإيطالية على الخط، من توقيف امرأتين ومغربي لتورطهم في العملية، واكتشف المحققون بعد توصلهم بإشعار في الموضوع بجنوب العاصمة روما، أن المرأتين طلبتا من السلطات المحلية، عبر الهاتف عن طريقة تسجيل الرضيع ولد توا بالمنزل، ولم يحضرا في الوقت المحدد للموعد، وهو ما ولد شكوك لدى المحققين الذين، اكتشفوا أن الأمر لم يكن سوى خدعة.

فمجرد ما استفسرت الشرطة '' الأم المزيفة '' عن الواقعة، اعترفت أنها اشترت بطن من البلاستيك من أجل الظهور أنها حامل، بعد أن فشلت في عدة مرات في الإنجاب.

وبعدها اكتشفت الشرطة الأم الطبيعية للرضيعة، التي اعترفت أنها لا تريد الاحتفاظ بالرضيعة التي نتجت عن علاقة غير شرعية مع شخص مالي.