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عاجل.. المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال يمنح الحق لجميع أعضاء الحزب الترشح لمنصب الأمين العام

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 18:12 عاجل.. المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال يمنح الحق لجميع أعضاء الحزب الترشح لمنصب الأمين العام | بوليتيك
عاجل.. المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال يمنح الحق لجميع أعضاء الحزب الترشح لمنصب الأمين العام
أنهى المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال أشغاله في هذه اللحظات بالموافقة بالإجماع على تعديل المادتين 91 و54 من قانون الحزب والتي كانت محط صراع بين الأمين العام للحزب وغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

شوف تيفي

أنهى المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال أشغاله في هذه اللحظات بالموافقة بالإجماع على تعديل المادتين 91 و54 من قانون الحزب والتي كانت محط صراع بين الأمين العام للحزب وغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

وصادق المؤتمرون بالإجماع على تعديل المادتين حتى يتمكن جميع أعضاء الحزب الترشح لخلافة حميد شباط.

وجاءت مصادقة المؤتمرين على جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي مباشرة بعد كلمة حميد شباط حيث مباشرة بعد قراءة المادتين المذكورتين تعالت الأصوات والهتافات بين الحاضرين ليتم إنهاء المؤتمر وإعلان الموافقة على تعديل المادتين.

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المؤثمر حميد شباط الأصوات الهتافات شوف تيفي

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