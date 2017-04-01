خطير.. ''بودربالة'' يقتل عشيقته بسبب داء ''السيدا'' ﻿

وضع شاب ملقب بـ''بودربالة'' حدا لحياة خليلته النادلة بأحد المقاهي بمشرع بلقصيري بشكل بشع , بعد علمه بأنها مصابة بمرض ''السيدا'' الفتاك.

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وضع شاب ملقب بـ"بودربالة" حدا لحياة خليلته النادلة بأحد المقاهي بمشرع بلقصيري بشكل بشع , بعد علمه بأنها مصابة بمرض "السيدا" الفتاك.

و ذكرت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن الجريمة الشنيعة التي وقعت فصولها بمشرع بلقصيري مؤخرا، بدأت خيوطها الأولى عندما كان الجاني "بودربالة"، على علاقة مع عشيقته التي يقطن معها بمنزله،و أوضحت مصادر مقربة، بأن النادلة بأحد المقاهي بالمدينة، تبلغ حوالي 25 سنة، كانت تقوم بعلاقات جنسية غير شرعية، قبل ارتباطها بالجاني، الأمر الذي تسبب في اصاباتها بالسيدا، إلا أنها لم تخبر الجاني بمرضها، ما دفع الأخير إلى قتلها.

وحسب ما أوردته اليومية فقد جمعت النادلة "سلوى" ملابسها في يوم بارد من السنة الماضية، وتوجهت من قيادة المساعدة ضواحي سيدي سليمان نحو مشرع بلقصيري للبحث عن لقمة عيش أفضل، وأثناء وصولها اصطادها العشيق وقضت معه ثلاثة أشهر ببيته، وحينما كانا يقضيان جلسة خمرية في إحدى الليالي الحمراء، حاول العشيق ممارسة الجنس عليها، فرفضت ذلك، وصرحت له بأنها مصابة بداء “السيدا”، وأنها نادمة على عدم كشف الأمر في أول لقاء بينهما.

العشيق الملقب بـ"بودربالة" , انتابته حالة هيستيرية فور سماعه السر، حيث لم يتمالك أنفاسه في ليلة باردة، بعدما عادت به الذاكرة إلى الأيام الحمراء التي قضاها مع خليلته.

وفي تلك الليلة فكر في الانتقام فصعد إلى سطح منزله الواقع بالطريق المؤدية إلى سوق الثلاثاء، وتحسس عصا غليظة وعاد إلى غرفته فأخذ يخنق عشيقته ويضربها، ما تسبب في وفاتها.

"بودربالة" و بعد ارتكاب فعلته صعد من جديد إلى سطح المنزل و ظل يفكر في طريقة للتخلص من الجثة ليهتدي الى منطقة بها أكوام من بقابا الفحم و حفر حفرة و عاد إلى المنزل حاملا عشيقته إلى مكان الدفن السري