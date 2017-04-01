بسبب تدوينة المرض ..فايسبوكيون يهاجمون ''أمينوكس'' ﻿

هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك '' الفنان المغربي أمين التمري المعروف بـ”أمينوكس” بعد التدوينات التي كتبها مؤخرا على صفحته بالفيسبوك، حيث عبر عدد منهم عن امتعاضه من التصرف الذي

شوف تيفي:



هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " الفنان المغربي أمين التمري المعروف بـ”أمينوكس” بعد التدوينات التي كتبها مؤخرا على صفحته بالفيسبوك، حيث عبر عدد منهم عن امتعاضه من التصرف الذي أقدم عليه "أمينوكس" بعد إعلانه عن إصابته بمرض سيمنعه من متابعة أنشطته الفنية لمدة وربما سيدفعه للإعتزال كاتبا :” تعرضت لوعكة صحيه في قمة مسيرتي الفنيه …اعتبرها إشاره لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه…سأغيب عنكم للعلاج ستة أشهر على الاقل إن شاء الله أتمنى أن تكون نهايتها سعيدة كما أسعدتكم يوما ما …لست متأكد بعدها من قدرتي على الاستمرار في الميدان. …سامحوني فانا أسامحكم جميعا …دعواتكم لأخيكم أمين” قبل حذفها و تعويضها بأخرى .



نشطاء الفايسبوك ذهبوا إلى حد التشكيك في ادعاءات "أمينوكس" بخصوص مرضه حيث عبر أحدهم خلال تعليق له أن صتحب "هضاضايضاي" يبحث عن "البوز" ليس إلا متهمينه بالكذب , وذلك بعدما عمد إلى كتابة 3 تدوينات متتالية .



و كان "أمينوكس" قد خلق الحدث مؤخرا من خلال حصد تعاطف منقطع النظير من طرف عدد من الفنانين و المحبيين و الذين تحدثوا عن إصابته بسرطان خطير, قبل أن تنقلب الأمور بعد حذف "التمري" تدوينته مما أثار سخرية رواد النشطاء و الذين أكدوا أن النجم الشاب يبحث عن الأضواء.