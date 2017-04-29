عاجل..نايضة في المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال ﻿

رفع بعض المؤتمرين من داخل القاعة المحتضنة للمؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال، بمركب مولاي عبد الله بالرباط، لافتات احتجاجية مطالبة برفع العقوبة على رئيس المجلس الوطني للحزب، توفيق احجيرة

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رفع بعض المؤتمرين من داخل القاعة المحتضنة للمؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال، بمركب مولاي عبد الله بالرباط، لافتات احتجاجية مطالبة برفع العقوبة على رئيس المجلس الوطني للحزب، توفيق احجيرة إسوة بكل من ياسمينة بادو وعبد الكريم غلاب الحاضرين في المنصة الرئيسية مع أعضاء اللجنة التنفيذية.



وأوقف حميد شباط كلمته، بسبب المحتجين الذين ينحدرون من مدينة وجدة حسب قول حميد شباط، قبل أن يتم رفع الشعارات التي أوقفت المحتجين الذين اختاروا أماكن متعددة داخل القاعة لرفع لافتة تتضمن صورة توفيق أحجار.