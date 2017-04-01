حميد شباط....المؤتمر الاستثنائي ينعقد في ظروف صعبة ودقيقة ﻿

قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في كلمته الافتتاحية أمام الحاضرين، أن المؤثر الاستثنائي للحزب المنعقد في هده اللحظات ، يأتي في ظروف صعبة ودقيقة، نتيجة للضغوط والهجوم التي يتعرض لها حزب

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قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في كلمته الافتتاحية أمام الحاضرين، أن المؤثر الاستثنائي للحزب المنعقد في هده اللحظات ، يأتي في ظروف صعبة ودقيقة، نتيجة للضغوط والهجوم التي يتعرض لها حزب علال الفاسي.

وجاءت كلمة شباط خلال افتتاح المؤثر الاستثنائي للحزب، الدي تجري أطوار في هده اللحظات بالمركب الرياضي مولاي عبد الله، وسط حضور لقيادات الحزب والمؤثمرين، يتقدمهم أعضاء الأمانة العامة للحزب، وقيادات أخرى من بينها نزار بركة وياسمين بادو وآخرين.

وسيحسم المؤتمرون اليوم في النقطتين المدرجتين في جدول الاعمال، والمتعلقتان بانتخاب الأمين العام للحزب في المؤتمر المقبل، وهي المادة 54 من قانون الحزب فيما المادة 91 تتعلق باللجنة التحضيرية.