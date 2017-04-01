 تركيا تحجب '' ويكيبيديا'' بسبب الإرهاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن على القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

المغرب يسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن على القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية

تركيا تحجب ويكيبيديا بسبب الإرهاب | منوعات

تركيا تحجب '' ويكيبيديا'' بسبب الإرهاب

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في الويكاند | مجتمع

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في ''الويكاند''

حصْــــــلات: تسريب صور مُخلة بالحياء لممثلة معروفة تمارس الجنس مع زوج صديقتها | ثقافة و فنون

حصْــــــلات: تسريب صور مُخلة بالحياء لممثلة معروفة تمارس الجنس مع زوج صديقتها

مثير .. رسم تقريبي يساهم في اعتقال مرتكب أخطر الجرائم أمام القصر الملكي بفاس | حوادث و حقوق

مثير .. رسم تقريبي يساهم في اعتقال مرتكب أخطر الجرائم أمام القصر الملكي بفاس

عاجل.. هذا هو مصير الطبيب المتورط في إجهاض فتاة ضواحي خنيفرة‎.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا هو مصير الطبيب المتورط في إجهاض فتاة ضواحي خنيفرة‎.. تفاصيل صادمة

فاجعة طرقية تهز مدينة طنجة هذا الصباح و هذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية تهز مدينة طنجة هذا الصباح و هذه هي الحصيلة

سكوب: من ميامي..الملك محمد السادس يحل بفرنسا | بوليتيك

سكوب: من ميامي..الملك محمد السادس يحل بفرنسا

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب الجنس مقابل النقط وهذا ما قرره عميد كلية تطوان | حوادث و حقوق

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

تركيا تحجب '' ويكيبيديا'' بسبب الإرهاب

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 15:40 تركيا تحجب ويكيبيديا بسبب الإرهاب | منوعات
تركيا تحجب '' ويكيبيديا'' بسبب الإرهاب
قررت السلطات التركية في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت حجب موقع الموسوعة ''ويكيبيديا'' من الشبكة العنكبوتية داخل البلاد، فيما يبدو أنه احتجاج تركي على رفض معطيات و معلومات جاءت في الموسوعة

شوف تيفي:

قررت السلطات التركية في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت حجب موقع الموسوعة "ويكيبيديا" من الشبكة العنكبوتية داخل البلاد، فيما يبدو أنه احتجاج تركي على رفض معطيات و معلومات جاءت في الموسوعة الشهيرة حول تركيا.

وذكرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية إنها نفذت الحظر على "ويكيبيديا دوت أورغ"، وهي موسوعة واسعة الانتشار وحرة المحتوى بلغات متعددة على شبكة الانترنت، دون إيضاح الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

وجاء في بيان للهيئة أنه و "بعد تحليلات تقنية وبالاستناد إلى القانون رقم 5651، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الموقع ويكيبيديا دوت أورغ", وسرى المنع على كل اللغات في ويكيبيديا في تركيا بعد صدور القرار الإداري بالحظر، بحسب بيان لمجموعة "تركيا بلوكس" التي ترصد حالات المنع على شبكة الإنترنت في تركيا.

و أوردت وسائل إعلام تركية، أن الحظر يأتي على خلفية رفض ويكيبيديا إلغاء محتوى وصف بـ"المضلل" حول علاقة تركيا ببعض التنظيمات الإرهابية.

وجاء الحظر بناء على قرار إداري من دون استصدار قرار محكمة، فيما تقول جهات رقابية إن قرار المحكمة سيصدر في غضون أيام.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ويكيبيديا شوف تيفي قرار إداري التنظيمات الإرهابية الاتصالات التركية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام للمغاربة على خلفية ضجة الدلاح.. جميع المنتجات الغذائية للضيعات الفلاحية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة تتمتع بالجودة | منوعات

هام للمغاربة على خلفية ضجة '' الدلاح''.. جميع المنتجات الغذائية للضيعات الفلاحية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة تتمتع بالجودة

بالفيديو.. شاهد عملية نقل شاحنة مغربية في الجزيرة الخضراء‎ | منوعات

بالفيديو.. شاهد عملية نقل شاحنة مغربية في الجزيرة الخضراء‎

مثير..العينين غادي يتحششوا غير بالفن بعد هذا الاختراع | منوعات

مثير..العينين غادي يتحششوا غير بالفن بعد هذا الاختراع

بفرنسا..كيبيعو لافوكا ديال إسرائيل على أنها منتوج مغربي و الفرنسيين عاقو بهم | منوعات

بفرنسا..كيبيعو لافوكا ديال إسرائيل على أنها منتوج مغربي و الفرنسيين عاقو بهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مثير.. ترامب يمنع فنانة مغربية مشهورة من دخول أمريكا و هذه هي التفاصيل | تسجيلات صوتية
منذ 3 ساعات

مثير.. ''ترامب'' يمنع فنانة مغربية مشهورة من دخول أمريكا و هذه هي التفاصيل

حظيو راسكم.. شوفو شنو لقاو وسط الفريز (فيديو) | قنوات أخرى

حظيو راسكم.. شوفو شنو لقاو وسط الفريز (فيديو)

هام للنساء.. منتوج يغطي جميع عيوب البشرة بالمعرض الدولي للتجميل بالبيضاء | خارج البلاطو

هام للنساء.. منتوج يغطي جميع عيوب البشرة بالمعرض الدولي للتجميل بالبيضاء

أول فنان مغربي زار الفنان سعد لمجرد بعد خروجه من سجن فلوري..ها علاش ديت بنتي عند سعد وهاشنو قال ليا | بــووز

أول فنان مغربي زار الفنان سعد لمجرد بعد خروجه من سجن فلوري..ها علاش ديت بنتي عند سعد وهاشنو قال ليا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المغرب يسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن على القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

المغرب يسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن على القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية

تركيا تحجب ويكيبيديا بسبب الإرهاب | منوعات

تركيا تحجب '' ويكيبيديا'' بسبب الإرهاب

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في الويكاند | مجتمع

سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في ''الويكاند''

حصْــــــلات: تسريب صور مُخلة بالحياء لممثلة معروفة تمارس الجنس مع زوج صديقتها | ثقافة و فنون

حصْــــــلات: تسريب صور مُخلة بالحياء لممثلة معروفة تمارس الجنس مع زوج صديقتها

﻿ ﻿
اليوم 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.