تركيا تحجب '' ويكيبيديا'' بسبب الإرهاب ﻿

قررت السلطات التركية في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت حجب موقع الموسوعة ''ويكيبيديا'' من الشبكة العنكبوتية داخل البلاد، فيما يبدو أنه احتجاج تركي على رفض معطيات و معلومات جاءت في الموسوعة

شوف تيفي:



قررت السلطات التركية في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت حجب موقع الموسوعة "ويكيبيديا" من الشبكة العنكبوتية داخل البلاد، فيما يبدو أنه احتجاج تركي على رفض معطيات و معلومات جاءت في الموسوعة الشهيرة حول تركيا.



وذكرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية إنها نفذت الحظر على "ويكيبيديا دوت أورغ"، وهي موسوعة واسعة الانتشار وحرة المحتوى بلغات متعددة على شبكة الانترنت، دون إيضاح الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.



وجاء في بيان للهيئة أنه و "بعد تحليلات تقنية وبالاستناد إلى القانون رقم 5651، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الموقع ويكيبيديا دوت أورغ", وسرى المنع على كل اللغات في ويكيبيديا في تركيا بعد صدور القرار الإداري بالحظر، بحسب بيان لمجموعة "تركيا بلوكس" التي ترصد حالات المنع على شبكة الإنترنت في تركيا.



و أوردت وسائل إعلام تركية، أن الحظر يأتي على خلفية رفض ويكيبيديا إلغاء محتوى وصف بـ"المضلل" حول علاقة تركيا ببعض التنظيمات الإرهابية.



وجاء الحظر بناء على قرار إداري من دون استصدار قرار محكمة، فيما تقول جهات رقابية إن قرار المحكمة سيصدر في غضون أيام.