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سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في ''الويكاند''

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 15:37 سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في الويكاند | مجتمع
سابقة .. كلية مغربية تبرمج مواعيد امتحاناتها في ''الويكاند''
قررت كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال مجلسها المنعقد الخميس الماضي و في خطوة غير مسبوقة برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية لهذه السنة من 15 إلى 18 من يونيو المقبل و هي أيام

شوف تيفي :

قررت كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال مجلسها المنعقد الخميس الماضي و في خطوة غير مسبوقة برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية لهذه السنة من 15 إلى 18 من يونيو المقبل و هي أيام تتزامن مع عطلة السبت و الأحد .

و عبر عدد من الطلبة الجامعيين المسجلين بالكلية المذكورة عن استغرابهم من موافقة ادارة الكلية بالاجماع على برمجة الاختبارات و الامتحانات الجامعية أيام عطل نهاية الاسبوع و التي تعتبر سابقة في تاريخ الامتحانات بالمغرب.

هذا و من المقرر أن تنتهي الدروس بهذه الكلية يوم 12 ماي المقبل على أن تجرى فترة الاعداد للامتحانات من 13 الى 22 ماي في حين ستجرى امتحانات الدورة العادية من 23 الى 26 ماي , فيما سيتم إجراء الدورة الاستدراكية في الفترة مابين 15 و 18 يونيو و الذي سيصادف عطلة نهاية الأسبوع .

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كلية اللغة العربية شوف تيفي جامعة القاضي عياض الامتحانات

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