حصْــــــلات: تسريب صور مُخلة بالحياء لممثلة معروفة تمارس الجنس مع زوج صديقتها ﻿

صور صادمة و مخلة بالحياء تلك التي تم تسريبها اليوم السبت، للفنانة اللبنانية الشهيرة نادين الراسي، بمواقع التواصل الاجتماعي في مواقف حميمية مع زوج أقرب صديقاتها الطبيب رائج لطوف.

شوف تيفي:

صور صادمة و مخلة بالحياء تلك التي تم تسريبها اليوم السبت، للفنانة اللبنانية الشهيرة نادين الراسي، بمواقع التواصل الاجتماعي في مواقف حميمية مع زوج أقرب صديقاتها الطبيب رائج لطوف.

و قد ظهرت نادين في صور جريئة التقطت لها دون علمها و هي في أحضان زوج صديقتها المقربة مع العلم أنها أكدت سابقا، أن العلاقة التي تجمعها بالطبيب هي مجرّد صداقة وليس أكثر.

وكانت نادين كتبت: "لمن يهمه الأمر، الدكتور رائد لطوف صديق مقرب من العائلة وأعتبره بمثابة أخ كبير وتجمعني صداقة عميقة بزوجته".

وأردفت: " وكل الصور التي يتم تداولها هي صور جمعتنا جميعا وأمام أعين الجميع. أتمنى أن يتوقف كل المتطفلين عند هذا الحد من التعرض لسمعة الناس. وشكرا".