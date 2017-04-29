حصْــــــلات: تسريب صور مُخلة بالحياء لممثلة معروفة تمارس الجنس مع زوج صديقتها ﻿

شوف تيفي:
صور صادمة و مخلة بالحياء تلك التي تم تسريبها اليوم السبت، للفنانة اللبنانية الشهيرة نادين الراسي، بمواقع التواصل الاجتماعي في مواقف حميمية مع زوج أقرب صديقاتها الطبيب رائج لطوف.
و قد ظهرت نادين في صور جريئة التقطت لها دون علمها و هي في أحضان زوج صديقتها المقربة مع العلم أنها أكدت سابقا، أن العلاقة التي تجمعها بالطبيب هي مجرّد صداقة وليس أكثر.
وكانت نادين كتبت: "لمن يهمه الأمر، الدكتور رائد لطوف صديق مقرب من العائلة وأعتبره بمثابة أخ كبير وتجمعني صداقة عميقة بزوجته".
وأردفت: " وكل الصور التي يتم تداولها هي صور جمعتنا جميعا وأمام أعين الجميع. أتمنى أن يتوقف كل المتطفلين عند هذا الحد من التعرض لسمعة الناس. وشكرا".
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