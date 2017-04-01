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مثير .. رسم تقريبي يساهم في اعتقال مرتكب أخطر الجرائم أمام القصر الملكي بفاس

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 15:01 مثير .. رسم تقريبي يساهم في اعتقال مرتكب أخطر الجرائم أمام القصر الملكي بفاس | حوادث و حقوق
مثير .. رسم تقريبي يساهم في اعتقال مرتكب أخطر الجرائم أمام القصر الملكي بفاس
أفلحت عناصر الأمن التابعة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ ليلة أمس الجمعة من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقة و محاولة الاغتصاب , بـ''حديقة الملاح'' أمام

شوف تيفي: ف.ع / م.ف

أفلحت عناصر الأمن التابعة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ ليلة أمس الجمعة من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقة و محاولة الاغتصاب , بـ"حديقة الملاح" أمام القصر الملكي الأسبوع الماضي.

و أوضح مصدر أمني لقناة "شوف تيفي" أن المشتبه فيه , و الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال حاول الاعتداء جنسيا على إحدى ضحاياه السبت الماضي بعدما استدرجها تحت التهديد بالسلاح الأبيض داخل الحديقة المذكورة و التي كانت خالية من الزوار قبل أن يعرضها للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض , حيث أبدت مقاومة قبل أن يتمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة مخافة انفضاح أمره .

و ذكر المصدر الأمني أن عناصر الشرطة مستعينة بالأوصاف المدلى بها من طرف الضحية تجندت, حيث تم تشخيص المشتبه فيه بواسطة رسم تقريبي انجزه تقنيو شرطة مسرح الجريمة ليتم توقيف الجاني .

و أضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن اشارة البحت الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة قبل عرضه أمام أنظار المحكمة بفاس من أجل البث في ملفه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مسرح الجريمة المشتبه فيه فاس حديقة الملاح

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