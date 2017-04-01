عاجل.. هذا هو مصير الطبيب المتورط في إجهاض فتاة ضواحي خنيفرة‎.. تفاصيل صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي '' أن سرية الدرك أيت إسحاق ضواحي مدينة خنيفرة، داهمت قبل قليل من يومية السبت،عيادة توجد بمنطقة القباب، وتمكنت من إيقاف طبيبها المشتبه به في إجهاض فتاة حامل بطريقة غير شرعية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي " أن سرية الدرك أيت إسحاق ضواحي مدينة خنيفرة، داهمت قبل قليل من يومية السبت،عيادة توجد بمنطقة القباب، وتمكنت من إيقاف طبيبها المشتبه به في إجهاض فتاة حامل بطريقة غير شرعية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي، حلت بالعيادة مباشرة بعد علمها بوجود الطبيب بها، وقد أكدت الفتاة إجرائها لعملية إجهاض للتخلص من حملها غير الشرعي على يد الطبيب الموقوف.

وأوضح ذات المصدر أن الطبيب الموقوف، تمت متابعته قبل مدة بنفس التهمة، حيث تورط في إجهاض فتاة بطريقة غير قانونية.