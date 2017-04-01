فاجعة طرقية تهز مدينة طنجة هذا الصباح و هذه هي الحصيلة ﻿

شهد المدخل الغربي لمدينة طنجة عبر الطريق السيار في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت حادثة سير خطيرة, أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بعد انقلاب سيارتهم.

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شهد المدخل الغربي لمدينة طنجة عبر الطريق السيار في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت حادثة سير خطيرة, أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بعد انقلاب سيارتهم.



و ذكرت مصادر محلية وفق شهود عيان أن السرعة المفرطة التي كان السائق يقود بها سيارته أدت الى انقلاب السيارة الخفيفة على مقربة من محطة الأداء بالطريق السيار على مستوى منطقة "جزناية" الصناعية .



و أصافت المصادر أن الحادث قد يكون قد نجم كذلك عن انزلاق العربة، بسبب التساقطات المطرية التي عرفتها عروس الشمال صباح اليوم .



و أردفت المصادر أن عناصر الوقاية المدنية نقلت المصابين الأربعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى "محمد الخامس" بالمدينة ، بينما تم نقل جثة الهالك ، إلى مستودع الأموات .