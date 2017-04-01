سكوب: من ميامي..الملك محمد السادس يحل بفرنسا ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس ، حل صباح يومه السبت بفرنسا قادما إليها من ميامي .
و قضى الملك محمد السادس عطلة خاصة مع أسرته الصغيرة بميامي قبل أيام قضاها بكوبا .
و كما سبق و أوردت "شوف تيفي" في خبر سابق، فإنه من المنتظر أن يعود الملك مباشرة من فرنسا إلى مدينة فاس.
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