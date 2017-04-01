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سكوب: من ميامي..الملك محمد السادس يحل بفرنسا

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 14:29 سكوب: من ميامي..الملك محمد السادس يحل بفرنسا | بوليتيك
سكوب: من ميامي..الملك محمد السادس يحل بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس ، حل صباح يومه السبت بفرنسا قادما إليها من ميامي .

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس ، حل صباح يومه السبت بفرنسا قادما إليها من ميامي .

و قضى الملك محمد السادس عطلة خاصة مع أسرته الصغيرة بميامي قبل أيام قضاها بكوبا .

و كما سبق و أوردت "شوف تيفي" في خبر سابق، فإنه من المنتظر أن يعود الملك مباشرة من فرنسا إلى مدينة فاس.

‫شوف تيفي

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