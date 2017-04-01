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عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 14:01 عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب الجنس مقابل النقط وهذا ما قرره عميد كلية تطوان | حوادث و حقوق
عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان
قررت عمادة كلية العلوم بتطوان اتخاذ مجموعة من الإجراءات الزجرية في حق الأستاذ (ع.أ)، بطل الفضيحة التي هزت الكلية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بعد أن أقدمت إحدى الطالبات بنشر مئات الصور

شوف تيفي

قررت عمادة كلية العلوم بتطوان اتخاذ مجموعة من الإجراءات الزجرية في حق الأستاذ (ع.أ)، بطل الفضيحة التي هزت الكلية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بعد أن أقدمت إحدى الطالبات بنشر مئات الصور ومحادثات لأستاذ وهو في أوضاع مخلة، يطلب منها ممارسة الجنس معها مقابل منحها نقاط عالية.

وأفاد فرع منظمة طلابية بتطوان أن عميد الكلية المذكورة قرر إنزال أقصى العقوبات التي يخولها القانون 00.011 والمتمثلة في طرد الأستاذ من الوظيفة العمومة، بعد ضلوعه في التلاعب بالنقط، والابتزاز الجنسي، وتسريب أسرار المداولات.

وقال الفرع الطلابي أن تسريب صور محادثات الأستاذ على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" والتي تضمنت محادثات مع بعض "الطالبات" بغية إقامة علاقات جنسية والاستعداد لها مقابل نقطة عالية (18، 17، 16...)، يضرب في مبدأ تكافؤ الفرص، وأخلاقيات الحرم الجامعي، سمعة الكلية، وصولا إلى الضرب في مصداقية التعليم العالي بصفة عامة والشواهد الجامعية بصفة خاصة.

وقرر الفرع تنظيم مجموعة من الأشكال الإحتجاجية من داخل الكلية (حلقيات، مسيرات، توضيحات...)، للتنديد باستنكارهم لهذه الواقعة ورفضهم ‘‘ المطلق لاستغلال أي طرف منصبه الإداري والأكاديمي لأغراض شخصية أو جنسية.''

كما طالب بفتح تحقيق جاد، مسؤول ومستعجل في الفضيحة، معلنا عزمه التصدي لمثل هذه ''السلوكيات وتحميلنا المسؤولية لكل الجهات المعنية لما ستؤول إليه الأوضاع''، موجها دعوة لهيئة الأساتذة لإبداء موقف ''جاد ومسؤول بخصوص القضية وعدم تبني موقف الحياد.''

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شوف تيفي المغرب تطوان كلية العلوم تطوان الجنس الابتزاز الجنسي جامعة عبد المالك السعدي

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